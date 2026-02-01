Alcaldía de Santiago da la apertura al carnaval del 2026

El alcalde Ulises Rodríguez dio apertura al carnaval de Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS – En un acto cargado de ritmo, tradición y el vibrante colorido que caracteriza a la Ciudad Corazón, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez anunció formalmente el lanzamiento del Carnaval de Santiago 2026.

El evento que marca el inicio de una de las festividades populares más importante de la región norte, dejó entrever una serie de novedades y grandes sorpresas que serán develadas en cada presentación durante todos los domingos del mes de febrero y en el cierre oficial que será el primero de marzo.

En su discurso, el alcalde Ulises Rodríguez, destacó que esta edición carnavalesca ha sido concebida para fortalecer nuestras raíces culturales, dinamizar la economía local y consolidar a Santiago como un destino cultural y turístico de primer nivel.

“Para este 2026, hemos trabajado de manera articulada con el Comité Organizador, los grupos carnavalescos, las instituciones culturales y el sector privado, con el objetivo de ofrecer un carnaval mejor organizado, más seguro, inclusivo y de mayor proyección nacional e internacional, dijo Rodríguez.

Asimismo, garantizó que Santiago contará con una programación que resalta el talento local, la participación comunitaria, el fortalecimiento de los desfiles tradicionales, además, las actividades culturales y artísticas que permitirán a familias, visitantes y turistas disfrutar plenamente de esta celebración.

Ulises, resaltó que el Carnaval de Santiago 2026 será una plataforma clave para la reactivación económica, generando oportunidades para emprendedores, artesanos, artistas, comerciantes y para toda la cadena de valor que se mueve alrededor de nuestras festividades populares.

En tanto, el director ejecutivo del Carnaval de Santiago, Adalberto Rodríguez, enfatizó que en esta ocasión dicho evento estará sustentado en un masterplan que traerá grandes sorpresas e innovación para esta fiesta del arte popular en la ciudad de los Treinta Caballeros.

En la actividad, tanto el Rey Lechón 2026, José Castillo como Gilda Pérez, representante grupo Los Lechones, ofrecieron palabras de agradecimiento al alcalde Ulises Rodríguez por mostrar siempre su compromiso social con el municipio, sin que sea excepción el arte y la cultura.

En el marco de la agenda Ulises Rodríguez, entregó una placa de reconocimiento al grupo “Las Marolas”, cuya caracterización hace honor a las obras del maestro Danilo de los Santos.

Este año, la alcaldía fortalece la proyección internacional de nuestra cultura al dar la bienvenida oficial a la Cervecería Nacional Dominicana (CND). La empresa se une al proyecto con una participación estratégica que promete potenciar la logística, el alcance y la espectacularidad de cada entrega dominical en el Parque Central.

Tradición y Modernidad en un solo escenario

Durante el lanzamiento, la Alcaldía reafirmó su compromiso con el orden y la seguridad, elementos clave para que las familias santiagueras y los turistas disfruten del despliegue de los emblemáticos lechones joyeros y pepineros, así como de las comparsas que dan vida a nuestra identidad.

En ese sentido, el director regional Cibao Central de la Policía, Juan Bautista Jiménez Reinoso, garantizó que en cada presentación del carnaval santiaguero habrá un despliegue de aproximadamente 800 agentes policiales y cerca de 20 unidades motorizadas y camionetas de la institución del orden, que estarán patrullando las calles circundantes al evento, para la prevención de roturas de cristales de vehículos, asaltos, riñas u otros delitos.

