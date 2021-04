Albert Pujols agradece en sus redes sociales gesto del ex presidente Bush

La ilustración del dominicano aparecerá en el libro de George W. Bush. Albert Pujols / Twitter.

LOS ANGELES.- El jugador dominicano de Los Angeles Angels es una de las figuras que aparecen en el nuevo libro del ex presidente George W. Bush, “Out Of Many, One”.

Albert Pujols agradeció el gesto de Bush de incluirlo en su nueva obra con una publicación en sus redes sociales.

“Quiero enviar mi mayor aprecio y agradecimiento al Presidente George W. Bush por incluirme en su nuevo libro, #OutOfManyOne. El lunes 26 de abril de 2021, el Presidente me invitó a ver la pintura que creó y para reunirnos con él y la ex Primera Dama Laura Bush”.

En la publicación el dominicano también se mostró honrado y de forma humilde por ser incluido en el nuevo libro de Bush sobre la inmigración en Estados Unidos de América. Además quiso agradecer al Presidente y a todo su staff por facilitar esta reunión y hacerlos sentir bienvenidos.

En las imágenes compartidas por el slugger, Albert se ve acompañado por su esposa, Deidre Pujols.

“Sentí una abrumadora sensación de humildad y aprecio. Solo a través de la gracia de Dios, un niño de la República Dominicana es honrado por el ex líder del mundo libre. Gracias, Señor Presidente, por un día que nunca olvidaré”, agregó Pujols.

En su mensaje el jugador que recién acaba de conectar su cuadrangular 667 en su carrera, invitó a sus seguidores a adquirir el libro de Bush a través de su Biblioteca Presidencial.

Entre otras personalidades que figuran en el libro se encuentran el ex jugador de la NBA, Dirk Nowitzki, el corredor de largas distancias, Gilbert Tuhabonye y la líder empresarial Thear Suzuki.

of-am

