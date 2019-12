Cuatro personas han muerto en NY en accidentes últimas 24 horas

NUEVA YORK.- Varias familias tendrán una triste Navidad esta temporada luego de cuatro personas fueran atropelladas en las calles de la ciudad de Nueva York, en tan solo un lapso de 24 horas.

Dos de los casos fueron en Manhattan y dos en Brooklyn. En los casos de Manhattan, una mujer de 26 años fue impactada por un camión en SoHo el jueves por la noche. Los testigos dijeron que estaba en el cruce de peatones cuando fue atropellada; los espectadores quedaron horrorizados y describieron haber escuchado el impacto. La policía dice que la mujer fue declarada muerta en la intersección.

Luego, a tempranas horas del viernes, un camión privado de saneamiento mató a un hombre en Hell’s Kitchen. No hubo detalles sobre su edad o identidad de inmediato.

Casi al mismo tiempo de la muerte de la mujer en SoHo el jueves, Brendan Gill, de 85 años, estaba cruzando Third Avenue y 39th Street cuando este también fue atropellado por un camión. El hombre de 85 años murió más tarde en un hospital.

La muerte peatonal más reciente se produjo alrededor de las 6:00 a.m.del viernes en Park Slope. La policía dijo que un hombre de 57 años fue atropellado por tres autos a media cuadra en Third Avenue, cerca de Seventh Street. No está claro cómo fue arrollado por tres vehículos separados, pero esos conductores, junto con los conductores en los otros casos, se quedaron en sus respectivas escenas. No se han presentado cargos.

El Escuadrón de Investigación de Colisiones continúa su investigación.