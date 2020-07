Al Horford confía Filadelfia tendrá buenos resultados en reinicio NBA

MIAMI.- El delantero dominicano Al Horford está confiado en que los 76ers tendrán buenos resultados tras al regresar a la acción en el reinicio de la temporada de la NBA, esto sin importar si pierde su posición en el quinteto titular del conjunto de Filadelfia.

“El equipo estará bien” dijo Horford según información recogida por Tim Bontemps de ESPN.

La situación de Horford en el cuadro titular ha cambiado con el anuncio realizado la semana pasada por el dirigente Brett Brown de que Shake Milton sería colocado en el lugar de Ben Simmons en la alineación titular como armador y el australiano pasará al puesto de delantero, enviando con este movimiento al dominicano al banco de suplentes.

“No he hablado directamente con el entrenador en torno a ese tema pero estoy seguro que el equipo estará bien. En algunas ocasiones estaré junto a Embiid en cancha y en otras no. Es algo que no tiene mucho misterio”, explicó el dominicano.

Filadelfia ha tenido problemas para plantear un esquema que les permita a Horford y Joel Embid producir cuando ambos están en cancha, esto unido a la falto de tiro a distancia de Simmons ha propiciado que los 76ers no tengan los resultados deseados en el aspecto ofensivo, sobre esta situación Al está claro de cuál es su postura.

“Bueno, realmente, es el entrenador Brown quien tiene que resolver las cosas. Ahora que los juegos significan más en este punto, y especialmente los playoffs, el enfoque realmente cambia a la defensa. Tenemos que asegurarnos de que estamos bien defensivamente. La ofensiva vendrá. Lo resolveremos. Pero a la defensiva tenemos que asegurarnos de que somos geniales, y creo que lo seremos”.

Filadelfia debe mostrar que tiene una identidad y lo suficiente para ganar, teniendo para ello una nueva oportunidad en el reinicio de la temporada.

of-am