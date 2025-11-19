Aguilas siguen líderes; Licey y Leones ganan en beisbol de RD

César Valdez

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Las Águilas Cibaeñas derrotaron a los Toros del Este 13-9, en partido celebrado en el estadio Cibao, dentro del campeonato de béisbol otoño invernal 2025-2026, dedicado a Juan Marichal.

Las Águilas mejoraron su récord a 16-3 para seguir en la cima del campeonato, ahora con 9-1 en el estadio Cibao y 7-2 en la ruta.

Los aguiluchos torearon a sus rivales con 15 imparables, aunque estos se resistieron por momentos y sonaron 14 incogibles, sumando 29 entre ambos equipos.

La victoria fue para Pedro Payano (1-0), cargando con la derrota Aarón Brooks (1-1).

Por los locales comenzó lanzando el importado Robert Stock, quien tuvo una efímera salida de 2.0 capítulos, 4 hits, 3 carreras limpias, 3 transferencias y 5 ponches propinados.

Pedro Payano (3) comenzó el desfile de los relevistas aguiluchos, seguido por Jean Carlos Henríquez (4), Raúl Brito (6), Oscar Raya (7), Carlos Espinal (8) y Deury Carrasco (9).

Los taurinos enviaron al montículo a Aarón Brooks, quien explotó en el tercero con un trabajo de 2.2 episodios. Admitió 4 imparables, 5 carreras, no regaló boletos y abanicó a 2 rivales.

Lo reemplazaron José Manuel Fernández (3), Jorge Bautista (4), Greg Minier (5), George Soriano (6), Joely Rodríguez (6), Jimmy Yacabonis (7), Ramón Santos (7) y Chester Pimentel (8).

La ofensiva de las Águilas estuvo encabezada por Alberto Rodríguez, quien disparó cuadrangular y sencillo, remolcando tres carreras; en tanto que Leody Taveras también descargó un vuelacercas y un imparable con dos remolcadas. Ángel Genao conectó tres cohetazos; Emmanuel Rodríguez y JC Escarra despacharon triple y single; Rayner Delgado y Ezequiel Durán pegaron dos por terreno de nadie.

Gilberto Celestino roció tres imparables por todo el terreno; Yairo Muñoz, doble y dos sencillos; Jaimer Candelaria, un doble; y con un inatrapable Manuel Peña, Jared Oliva, Brayan De la Cruz, Sandber Pimentel, Gustavo Campero y Eloy Jiménez.

LICEY 3 GIGANTES 2

SANTO DOMINGO.- César Valdez tuvo una sólida presentación desde el montículo, Cal Stevenson desapareció la pelota del parque y Michael De La Cruz pegaron produjo para comandar un triunfo de los Tigres del Licey con pizarra 3-2 sobre los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La ofensiva añil también contó con triples remolcadores de Sergio Alcántara y Michael De La Cruz en el cierre del séptimo episodio.

Con su gran actuación, Valdez (1-0) llegó a 28 victorias en su gloriosa carrera con los bengaleses para empatar con esa cifra con Juan Jiménez, Arturo Peña y Mario Soto en la lista histórica de victorias del circuito. En su labor completa, el derecho no regaló boleto y abanicó a un bateador.

Perdió el veterano derecho Wily Peralta (0-1), quien lanzó cuatro innings de una vuelta, el jonrón de Stevenson, con tres boletos y cuatro ponches. Jeasn Carlos Mejía tiró el noveno en blanco para su cuarto salvamento.

Con su victoria, los Tigres ponen su récord en 9-11, mientras que los Gigantes caen aún más en el oscuro y frío sótano con foja de 7-12.

Por los azules también tiraron, Luis Frías en el sexto, Wander Suero (7mo) y Misael Tamarez en el 8vo.

Por los Gigantes, Pablo Reyes conectó un jonrón solitario y un doble; Julio Carreras par de hits; Deyvison De Los Santos y Johan Rojas un imparable.

Por los Tigres, Stevenson conectó su jonrón; Sergio Alcántara y Michael De León triples remolcadores y Gustavo Núñez un hit.

LEONES 3 ESTRELLAS 1

SAN PEDRO DE MACORIS.- Los Leones del Escogido derrotaron 3 carreras por 1 a las Estrellas apoyados en un excelente pitcheo de Grant Gavin y un bateo oportuno para frenar una corta racha de dos derrotas.

Gavin lanzó siete entradas completas de solo un hit para amarrar la ofensiva oriental en el Estadio Tetelo Vargas, donde solo conectarontres indiscutibles en total.

Erik González abrió el episodio con un sencillo y anotó luego por una jugada de selección en batazo de Héctor Rodríguez combinado con un error de José Tena.

Jorge Mateo remolcó a Rodríguez con sencillo al izquierdo y adelantar al Escogido dos carreras por cero.

En el sexto, llegó la otra. Un triple de González abriendo la entrada y luego un elevado de sacrificio de Héctor Rodríguez dieron la ventaja tres por cero.

La única vuelta oriental llegó en el octavo por un jonrón de Ángel Martínez contra Fernando Abad, quien entró por Gavin. Con ese palo, los verdes se escaparon de una blanqueada. Jimmy Cordero lanzó un noveno perfecto de un ponche para llevarse su tercer salvamento de la campaña.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 19 16 3 .842 – 20 10 10 .500 6.5 20 9 11 .450 7.5 23 10 13 .435 8.0 21 9 12 .429 8.0 19 7 12 .368 9.0

of-am