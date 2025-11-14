Aguilas se afianzan en liderato beisbol; Licey y Gigantes ganan

Acción del juego entre Leones y Aguilas.

SANTO DOMINGO.- Sencillos remolcadores de Domingo Leyba y Cristhian Adames y cuadrangular con uno abordo de Mel Rojas Jr. coronaron un rally de cuatro carreras en el cierre del octavo episodio para que los Tigres del Licey vencieran 6-2 a las Estrellas Orientales, en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los batazos remolcadores de una vuelta de Leyba y Adames se produjeron ante el relevista japonés Tomohiro Anraku y el jonrón de Rojas contra Raffi Vizcaíno.

Con su victoria, los bengaleses (8-10) rompen una seguidilla de dos derrotas, mientras los Orientales ponen su marca en 9-12.

La victoria correspondió a Wander Suero (1-0) al tirar el octavo en blanco. Perdió Tomohiro Anraku (0-1) al ser castigado con dos vueltas.

Por los Tigres abrió el zurdo Nico Tellache, quien permitió tres imparables, con dos carreras, dos boletos y un ponche. Escoltado por Adonis Medina (2), Anderson Severino (4), Luis Frías (5), Andrew Pérez (6), Ryan Watson (7) y Jean Carlos Mejía (9).

Por las Estrellas, Josh Lester pegó tres hits y Rodolfo Durán dos hits.

Por los Tigres, Cristhian Adames pegó doble y sencillo remolcadores de dos vueltas; Mel Rojas Jr. pegó su jonrón; Domingo Leyba ligó su hit ganador; Emilio Bonifacio y Gustavo Núñez un hit.

AGUILAS 7 LEONES 6

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Las Aguilas Cibaeñas vencieron a los Leones del Escogido 7 por 6 para afianzarse en la primera posición del Torneo de Beisbol Profesional de la República Dominicana.

Los melenudos madrugaron y en el mismo primer inning anotaron tres vueltas producto de sencillo de Héctor Rodríguez al jardín derecho, base por bolas a Erik González y un rodado de Franchy Cordero a la inicial que empujó a Rodríguez y movió a González a la antesala.

Un jonrón de Yamaico Navarro por el prado izquierdo remolcó las otras dos de ese episodio para los rojos. El estacazo recorrió 380 pies de distancia a una velocidad de 101.2 millas por hora contra Carlos Peña.

Una cuarta anotación llegó en el tercer episodio luego de un triple de Rodríguez al central y un doble de González al bosque izquierdo.

En el cuarto, los cibaeños atacaron a Johnny Cueto con cuatro anotaciones, una de ellas un cuadrangular de Aderlin Rodríguez entre los jardines izquierdo y central. En total, los aguiluchos marcaron cinco carreras en ese acto, en el que también Ezequiel Durán pegó doble al prado izquierdo, remolcando dos de esas carreras.

Un jonrón de Alberto Rodríguez al bosque derecho contra Henry Sosa representó la sexta rayita de los locales.

Sin embargo, los capitaleños fabricaron dos carreras más en el octavo para empatar el juego cuando Sócrates Brito tomó transferencia frente a Richard Rodríguez, se movió a tercera con doble de Gio Urshela al jardín izquierdo, y un lanzamiento desviado de Rodríguez provocó que Brito anotara. Jonathan Guzmán, como corredor emergente, anotó con un error en tiro del tercera base Raynel Delgado tras un rodado de Junior Lake.

La número siete de los santiagueros llegó en el octavo, que abrió Robinson Martínez, quien transfirió a Delgado, que se robó la intermedia y pasó a tercera por error en tiro del receptor Chadwick Tromp. Un imparable de J.C. Escarra al central remolcó la de la ventaja para las Águilas.

El lanzador ganador fue Rodríguez (3-0), pese a tolerar dos anotaciones en un capítulo. Martínez (0-1) cargó con la derrota al permitir la vuelta del noveno. El salvamento fue para Jeurys Familia (1), quien sacó el cero en el noveno pese a enfrentar dificultades.

Por los melenudos, Rodríguez, bateó de 5-2 con triple y dos anotadas; Navarro, de 5-1, con jonrón, dos remolcadas y una anotada; González, de 4-3, con doble, una empujada, una anotada y una transferencia, y Urshela, de 4-2, con doble.

Por las cuyayas, Durán se fue de 5-4, con doble y dos impulsadas, y Aderlin Rodríguez, de 5-1, con cuadrangular, una producida y una anotada.

GIGANTES 3 TOROS 2

LA ROMANA.- Aaron Sánchez completó seis entradas, en otra salida de calidad, pero los Toros del Este cayeron por la mínima 3-2 ante los Gigantes del Cibao en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Ahora, los Toros (9-9) se mantienen en el segundo lugar y jugando para .500, mientras los Gigantes mejoran su récord a 7-10.

Una vez más se lució el abridor taurino Aaron Sánchez (3-1, 0.93), pero cargó con la derrota, a pesar de lanzar seis entradas de tres carreras, sólo una fue limpia, permitió 7 hits, no otorgó boletos y propinó tres ponches. Para Sánchez está fue su quinta salida de al menos cinco entradas y cuarta consecutiva de seis innings y una carrera o menos.

La victoria fue para el relevista gigante Shane Greene (1-0, 0.00) tras realizar un relevo largo de 2.1 entradas en blanco de tres ponches y el salvado (6) fue para Chris Ellis.

Por los Gigantes, Leury García de 4-1 con doble y una empujada; Marco Hernández de 4-2, doble, una anotada; Julio carreras de 4-1 con una producida y Frank Rodriguez empujó una vuelta.

Por los Toros, Gilberto Celestino de 3-2, una impulsada, boleto y una base robada; Mickey Gasper de 3-1 con una remolcada; Jared Oliva de 4-1 con doble, anotó una, al igual que Denzer Guzmán, de 4-1 con doble y anotada.

POSICIONES

Serie Regular 2025

EQUIPOS G P PCT DIF Águilas 14 3 .824 — Toros 9 9 .500 5½ Tigres 8 10 .444 6½ Estrellas 9 12 .429 7 Leones 8 11 .421 7 Gigantes 7 10 .412 7

of-am