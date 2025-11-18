Águilas de Guachupita a un triunfo título basket femenino

SANTO DOMINGO.- Las Águilas de Guachupita se colocaron a un pie de levantar la Copa Seaboard “Energía Limpia”, luego de vencer 92-70 a las Cinco Esquinas del club San Carlos, en un partido disputado en el polideportivo sancarleño.

La escuadra de Guachupita coloca su récord en 2-0 en una serie final, pactada a un 5-3, correspondiente al XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”.

El tercer choque finalista será este martes, a las 4:00 de la tarde, en el polideportivo del club Renacer, en Guachupita.

De salir airosas las Águilas, sería el tercer campeonato seguido (ganó en 2023 y 2024) en el campeonato de baloncesto nacional superior femenino, que organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez.

Las mejores anotadoras por las Águilas fueron la jugadora hatomayorense Jennifer Jiménez con 21 puntos, siete rebotes y siete asistencias, y la veterana Sugey Monsac anotó 20 tantos y tomó seis balones.

Otras destacadas por la causa ganadora fueron Luzmaury Rodríguez con 15 puntos y cuatro asistencias, Mary Coronado logró también 15 encestes, tres capturas y repartió cuatro pelotas, y Carola Hernández coló 10.

Por las derrotadas, Samantha Calderón marcó 22 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, Audry Castro 16 y Ana Villanueva logró cifras dobles de 10 dígitos más 14 rebotes,

Las sancarleñas avanzaron a la final al barrer 2-0 la serie semifinal A, a las Élites de Yamasá, y las Águilas 2-1 a las Laguneras de San Cristóbal, en la ronda A.

En la justa compitieron 11 equipos en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia” y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez.

