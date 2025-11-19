ADORA y Academia Periodistas de Arte promoverán merengue

Severo Rivera y Rosa Olga Medrano

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) y la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE) firmaron un convenio marco de colaboración con el propósito de desarrollar estrategias conjuntas de comunicación, educación y sensibilización sobre la cultura dominicana y el merengue nacional.

El acuerdo fue rubricado por Rosa Olga Medrano, presidenta de ADORA, y por parte de ADOPAE, su presidente Severo Rivera y el primer vicepresidente José Antonio Aybar.

En representación de ADORA también participaron Johannes Stresse, José Enrique McDougal, Héctor José Torres, Milena Pozuelo, César Omar Liriano, Omar José Cepeda y José Delio Ares, quienes junto a la dirigencia de ambas entidades destacaron la importancia de unir esfuerzos para defender y promover la identidad cultural del país.

Un compromiso por la identidad y el arte

La firma del convenio establece una alianza estratégica que permitirá impulsar campañas de promoción cultural, difundir mensajes educativos y fortalecer el papel del merengue como símbolo de identidad nacional. D

urante el acto, los ejecutivos de ADORA —incluidos Medrano, Stresse, McDougal, Torres, Pozuelo, Liriano, Cepeda y Ares— resaltaron la responsabilidad de la radio como canal fundamental para la preservación de las expresiones artísticas dominicanas.

Difusión y formación a través de la radio

Entre los compromisos asumidos por ADORA figura la difusión de contenidos de ADOPAE en el espacio “Minuto de ADORA”, la promoción del merengue en su programación musical y el respaldo a campañas de concienciación cultural.

El equipo encabezado por Rosa Olga Medrano, acompañado por Johannes Stresse y José Enrique McDougal, reafirmó que las emisoras afiliadas servirán de soporte para fortalecer la educación ciudadana desde la radio.

Además, ADORA ofrecerá asesoría técnica y creativa en la producción de mensajes radiales y articulará el vínculo con las emisoras interesadas en apoyar esta iniciativa cultural.

Capacitación y proyectos conjuntos

ADOPAE, por su parte, aportará materiales técnicos, guiones y piezas musicales de merengue, además de impartir capacitaciones para locutores y productores en temas culturales. La organización también participará en programas y entrevistas radiales dedicadas a la promoción de la cultura dominicana.

El convenio incluye el desarrollo conjunto de la iniciativa “Semana del Merengue”, que será difundida por las emisoras afiliadas a ADORA con el respaldo técnico de los representantes presentes en la firma, como Héctor José Torres, Milena Pozuelo, César Omar Liriano, Omar José Cepeda y José Delio Ares, todos comprometidos con destacar la evolución y los protagonistas del género declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Un año de colaboración y compromiso

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, con renovación automática, y será coordinado por equipos técnicos designados por ambas entidades, quienes darán seguimiento a los proyectos y acciones planificadas.

Tanto ADORA como ADOPAE reafirmaron su compromiso con la promoción de la cultura dominicana y con el fortalecimiento de los valores nacionales a través de la comunicación responsable, la formación y la difusión artística.

Una alianza histórica para la cultura

Este convenio representa un paso significativo en la articulación entre los medios de comunicación y las organizaciones culturales, consolidando un frente común en defensa del arte, la música y la identidad dominicana.

“La radio es un canal vital para mantener viva la memoria cultural del país. Con este convenio, reafirmamos nuestro compromiso con el merengue y la cultura nacional”, expresó Rosa Olga Medrano, acompañada por Johannes Stresse y José Enrique McDougal, durante la firma del acuerdo.

Por su parte, Severo Rivera destacó que esta alianza permitirá desarrollar actividades para fortalecer a ambas instituciones en beneficio de la industria cultural dominicana y del público.

Rivera subrayó que la colaboración permitirá dar mayor visibilidad al trabajo de los periodistas culturales y a los artistas dominicanos a través de una programación radial con enfoque educativo y patrimonial.

Próximo conversatorio por el Día Nacional del Merengue

Como parte de las acciones de difusión y educación cultural, ADOPAE celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre el conversatorio “El merengue y sus exponentes”, en la sala Aida Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 7:00 de la noche.

El encuentro contará con la participación de Pochy Familia, Mario Díaz y Fausto Polanco como expositores, y será abierto al público, con entrada libre, en conmemoración del Día Nacional del Merengue. La actividad busca generar un espacio de reflexión sobre la evolución del merengue y su impacto en la cultura dominicana.

