Adompretur resalta en Punta Cana impacto social del turismo

Sarah Hernández

PUNTA CANA, República Dominicana. – La presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), Sarah Hernández, destacó el rol de esa industria social como motor de desarrollo económico y cambio social en la República Dominicana.

Hernández habló en la 37ª Exposición Comercial de ASONAHORES, con sede en Punta Cana, y que es un reflejo del país que se está construyendo, dijo, sobre la base del trabajo colaborativo de múltiples sectores.

“El turismo no es simplemente una industria. Es un puente entre el crecimiento económico y el bienestar de millones de dominicanos”, afirmó la periodista y abogada.

MAGNITUD DE LA EXPO COMERCIAL

La ejecutiva valoró la magnitud del evento organizado por ASONAHORES, que este año reúne más de 140 empresas expositoras, tanto nacionales como extranjeras en más de 300 stands.

De estas, un 25 % son nuevos participantes, lo que, según Hernández, demuestra el dinamismo y la capacidad de atracción del sector.

“Esta feria es una prueba concreta de cómo el turismo conecta al campo, la industria, los servicios financieros y la tecnología», aseguró.

AGENDA ACADÉMICA Y TÉCNICA

La presidenta también destacó la agenda académica y técnica de la cita, con paneles y talleres sobre sostenibilidad, prácticas laborales y planificación territorial.

El sector, además de enfocarse en la atracción de visitantes, también lo hace en prepararse para operar bajo las exigencias de un entorno global cambiante, donde la sostenibilidad y la responsabilidad social ocupan un lugar central, indicó.

Otro punto destacado por Hernández fue la presencia del proyecto Campo Conecta, impulsado por la FAO y el programa Supérate, que vincula la producción agrícola familiar con la demanda de la industria turística.

agl/of-am