ACOPROVI ve urgente atender desafíos mercado inmobiliario

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI) abordó los desafíos vinculados al mercado inmobiliario de la República Dominicana, en el marco de su almuerzo correspondiente a julio.

En esta edición, el tema giró en torno a Ventas inmobiliarias en tiempos retadores: el panorama económico y la innovación en acción, con un enfoque centrado en cómo las condiciones económicas actuales inciden en la comercialización de viviendas y qué estrategias están aplicando los desarrolladores ante ese entorno.

El evento contó con la exposición principal de Bernardo Fuentes, economista del Banco BHD, quien ofreció una visión sobre el comportamiento de las tasas de interés, la inflación y sus efectos en el acceso a la vivienda. Más del 70% de las compras de vivienda en el país dependen de financiamiento. En ese contexto, el encarecimiento de los préstamos ha limitado la capacidad de compra de miles de familias.

Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, dijo: “Las tasas hipotecarias y los costos de materiales han subido a valores históricos, unido a la falta de eficiencia general en las tramitaciones de permisos. Todo esto afecta directamente los precios de la vivienda, y la posibilidad de construir y vender. Es momento de hablar sobre ajustes reales: incentivos al financiamiento, reducción de trabas para permisos y digitalización de procesos que todavía se sienten demasiado lentos”.

Durante el almuerzo también se desarrolló el panel “La realidad del mercado vs. las soluciones: Estrategias de ventas en tiempos difíciles”.

En este espacio participaron Juan Estévez (MR Home), Jordi Amargós (Veritat), Robert de la Cruz (Apartamentos RD), Mélido Marte (RE/MAX) y Robert de León (PLUSVAL), quienes compartieron experiencias desde el terreno y analizaron cómo están adaptando sus operaciones a un entorno más exigente.

Las estrategias discutidas incluyeron desde la diversificación de productos hasta el uso de herramientas digitales para optimizar la experiencia de compra.

of-am