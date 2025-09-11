ACDS y Banreservas anuncian premiación Atleta del Año

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) y Banreservas, anunciaron la premiación anual, Atletas Más Destacados de Santiago y Premios Luís Luque, a la crónica deportiva local, para ser realizados el lunes 6 de octubre 2025 desde las 7:30pm en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

Así lo dio a conocer el comunicador Américo Cabrera, presidente de la ACDS, quien adelantó que, ya la comisión de trabajo para la actividad, escogió a los atletas nominados, de igual manera, en los premios Luís Luque, que reconoce a los cronistas deportivos de Santiago, hay una gran preselección en el listado.

Hasta la fecha, la ACDS informó que tiene la preselección de atletas ya escogida de selecciones enviadas por entidades de 19 disciplinas y sus afines, recordando que hay deportes aficionados y profesionales.

Como siempre, el momento cumbre, es las entregas, Atletas del año, masculino y femenino, así como el cronista deportivo más distinguido, los cuales se llevan premios especiales.

Asimismo, Cabrera expresó que, para la actividad se han preparado actos especiales, asegurando que, de acuerdo a las consultas, serán del agrado del público asistente.

Agregó que, dentro de las próximas horas, serán dados a conocer otros detalles importantes de la actividad, entre ellos, las nominaciones y más sorpresas, gracias a Banreservas, el más importante auspiciador, así como del Ministerio Dominicano de Deportes, Alcaldía de Santiago, ProIndustria, Fundación Cibao FC, Cementos Cibao, Baltimore Dominicana (Baldom), Castro Sports, La Aurora y Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

