Abogan por mejores servicios de salud mental en la RD

SANTO DOMINGO. – La doctora Francis Báez, directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE), abogó por una mejoría en los servicios de salud mental en el sector público, debido al incremento de los casos de suicidio en el país.

Báez habló de la importancia de habilitar nuevas unidades de salud mental en los hospitales, con presencia permanente de un psiquiatra, durante una rueda de prensa de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología (ASODOPSI).

“Desde los centros y hospitales de primer nivel, hasta los de tercer nivel, donde hay camas debe haber un psiquiatra”, puntualizó.

COBERTURA MÁS AMPLIA

Planteó la necesidad de duplicar los horarios de estos profesionales, de manera que tengan presencia en un centro en la mañana y en otro en la tarde, lo que asegure una mayor cobertura y respuesta oportuna.

