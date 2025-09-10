Abogan por la digitalización del sistema judicial en Haití

Puerto Príncipe, 10 sep.- El Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos pidió a las autoridades haitianas comenzar con urgencia la modernización digital del sistema judicial.

El líder de la agrupación, Arnel Rémy, subrayó que esta reforma es esencial para combatir eficazmente el problema persistente de la detención preventiva prolongada, que actualmente está socavando este sector.

La digitalización de los expedientes judiciales no solo los haría seguros y centralizados, sino que también reduciría considerablemente las pérdidas y los retrasos en el procesamiento de los casos, puntualizó Rémy citado por el diario Vant Bef Info.

«La modernización digital del sistema judicial es una solución clave para garantizar que ningún archivo se extravíe y que todos los ciudadanos se beneficien de un seguimiento más rápido y justo», comentó el jurista haitiano.

Este enfoque -en su opinión- ayudaría a aumentar la transparencia y la eficiencia del sistema judicial.

El Estado haitiano a invertir en infraestructura digital, pues la modernización de la justicia no representa un paso crucial para consolidar el Estado de Derecho y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

De este forma-sentenció Rémy- estaríamos reforzando la credibilidad del sistema garantizando el respeto de los derechos fundamentales.

of-am