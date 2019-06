Abogado dice David Ortiz es una víctima inocente y asegura volverá a Dominicana

SANTO DOMINGO.- José Martínez Hoepelman, abogado de David Ortiz, dijo que el expelotero es una víctima inocente y aseguró que “sin duda” el exjugador estelar de los Medias Rojas de Boston volverá a visitar República Dominicana cuando se recupere.

“David Ortiz es inocente en lo que pasó, no tiene ninguna conexión con actividades ilícitas, no tiene relaciones con personas que tienen conexiones criminales ni ha violado los valores familiares que podrían provocar tal incidente”, manifestó Martínez Hoepelman al periódico The Boston Globe.