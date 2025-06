Abinader y su partido (OPINION)

EL AUTOR es periodista y escritor. Reside en Santo Domingo.

La columna de la semana pasada, titulada “Abinader, presidente del PRM”, suscitó importantes comentarios. La gente se asusta ante la posibilidad de conflictos en la convención para escoger el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Dos factores atizan esos miedos y ambos tienen base en hechos conocidos.

Por un lado, la gente le teme a la repetición de los lamentables episodios que condujeron a la desaparición del otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano. El segundo temor que revolotea en la conciencia colectiva es que un agrietamiento del PRM pueda dar paso a otra jornada depredadora de los fondos públicos al estilo PLD.

Dos comentarios han sido dirigidos directamente al autor del artículo y esos serán reproducidos en la entrega de hoy. El primero corresponde a José Bello, el amigo ingeniero que se interesa por los temas sociales y políticos, y el de una persona que tiene solamente por interés, la preservación y fortalecimiento de un aparato político-partidario segundo fue remitido por Apolinar Liz, un educador que se dedica al trabajo editorial.

1-De José Bello. Buenas tardes, mi estimado viejo amigo. Tu artículo, el cual he leído con detenimiento, me parece oportuno y sensato, entre otras razones porque proviene muy necesario para la vida democrática de los ciudadanos que vivimos en este pequeño espacio insular.

Si el actual presidente, Luis Abinader, asume este compromiso, sería un referente para las presentes y futuras generaciones, en tanto sería el primer mandatario de nuestro país, que pasaría de jefe del Estado, a ser árbitro interno de su partido, que en la actualidad es el principal soporte de la vida democrática nacional. Enhorabuena por tu artículo.

2-De Apolinar Liz. ¡Buenos días! Hermano Rafael, a pesar de que tu artículo con relación a la Presidencia del PRM, lo degusté con una mirada emotiva, puedo decir además que me gustó, sin embargo creo, que del universo de aspirantes a la nominación presidencial dentro del PRM, sin temor a equivocarme, ninguno llena las expectativas de este pueblo, lo que provoca un vacío extraordinario y creo que lo más sensato es una modificación constitucional habilitando a los expresidentes que por las razones que fuere no pueden postularse, en este caso asumimos a Danilo y a Luis, y en esto veo la necesidad de no volver al leonelismo. Manteniendo la estabilidad lejos de la incertidumbre que el solo hecho de pensar en el retorno de Leonel ocasiona en los grupos económicos y políticos del país. Esta reflexión la hago contigo, porque puedes comprenderla

