Abinader ordena intervención de los ríos Ozama e Isabela
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad para el gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, del Gran Santo Domingo.
Explicó mediante decreto que el propósito es lograr la regeneración física, urbana y ambiental de los terrenos ubicados en las riberas actualmente ocupados por asentamientos humanos.
El decreto 531-25 establece los límites geográficos propuestos y dispone que los trabajos serán realizados por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).
Establece, además, que URBE deberá garantizar que las intervenciones respeten las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona. Asimismo, deberá realizar procesos de socialización con la comunidad afectada, a fin de asegurar la participación de los residentes en la intervención y rehabilitación, protegiendo sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo, así como gestionar la negociación y reubicación de los habitantes impactados por los trabajos que se lleven a cabo en los sectores objeto de la intervención.
También encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsabilidad técnica y ambiental del proyecto, comprendiendo la evaluación y supervisión de las actividades que se desarrollen en las riberas de los citados ríos, a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales.
Asimismo, corresponde a dicho Ministerio implementar medidas de conservación para la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños afectados por el proyecto.
Este país no avanza porque no crean un proyecto de nación que sin importar el color del partido se le den continuidad y fiscalización a las obras.
No soy simpatisante del gobierno actual pero si respaldo estos planes ya que el rio ozama es la entratada a santo domingo y por donde sale este rio al mar es por parte de la zona colonial y por el mismo malecon. Imaginnsen cuando los turistas ven un rio tan sucio en plena zona metropolitana.
Esos terrenos valen millones.. a los moradores no se dejen TIMAR
Vienen desalojos masivos. Ahora se puede porque ya la campaña pasó y la ley no le permite otro mandato porque si no se quedaban muchas cosas igual o más necesarias para después con tal de no perder votos.
Gracias a dios? Y esperemos que se pueda ejecutar el saneamiento de esos ríos!
Parece que dios me ha escuchado y digo esto porque estuve de vacaciones en mi país del 19 al 3 de septiembre y la verdad es que me dio muchas pena al ver esos ríos en las conversaciones que están! Enhorabuena?
