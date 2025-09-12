Abinader ordena intervención de los ríos Ozama e Isabela

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad para el gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, del Gran Santo Domingo.

Explicó mediante decreto que el propósito es lograr la regeneración física, urbana y ambiental de los terrenos ubicados en las riberas actualmente ocupados por asentamientos humanos.

El decreto 531-25 establece los límites geográficos propuestos y dispone que los trabajos serán realizados por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

Establece, además, que URBE deberá garantizar que las intervenciones respeten las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona. Asimismo, deberá realizar procesos de socialización con la comunidad afectada, a fin de asegurar la participación de los residentes en la intervención y rehabilitación, protegiendo sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo, así como gestionar la negociación y reubicación de los habitantes impactados por los trabajos que se lleven a cabo en los sectores objeto de la intervención.

También encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsabilidad técnica y ambiental del proyecto, comprendiendo la evaluación y supervisión de las actividades que se desarrollen en las riberas de los citados ríos, a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales.

Asimismo, corresponde a dicho Ministerio implementar medidas de conservación para la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños afectados por el proyecto.