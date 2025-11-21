Abinader llegó a los EE.UU. para una reunión de semiconductores

Santo Domingo, 21 nov (EFE).- El presidente Luis Abinader arribó este jueves a la ciudad de San José, California, EE.UU., para una visita de dos días en la que participará de la reunión anual de semiconductores, y desarrollará una agenda estratégica que incluye encuentros exclusivos con los principales directivos de empresas líderes de la industria global.

Asimismo, sostendrá reuniones bilaterales orientadas a seguir posicionando a la República Dominicana como un socio confiable para compañías que buscan diversificar sus cadenas de producción.

Esta invitación resalta los avances y acciones concretas que la República Dominicana, junto al sector privado, ha impulsado para consolidar un ecosistema sólido y seguro para la inversión en este sector, dijo Presidencia en una nota.

A su llegada, el mandatario fue recibido por la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo y el empresario Samuel Conde.

El jefe de Estado viaja acompañado del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, representantes de dicha institución, así como una comisión del sector privado.

Reuniones de alto nivel

Durante su agenda en territorio californiano, el presidente Abinader y su delegación desarrollarán una serie de reuniones de alto nivel enfocadas en fortalecer la presencia de la República Dominicana dentro de la cadena global de semiconductores.

Estos espacios de trabajo, que incluyen intercambios estratégicos con actores clave del sector, buscan abrir nuevas oportunidades de cooperación, impulsar proyectos de innovación y afianzar la capacidad del país para atraer inversiones orientadas a la diversificación y relocalización de manufactura avanzada.EFE

rsl