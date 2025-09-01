Abinader llama cobardes a los acusados de violar a una joven

Abinader en la rueda de prensa "La Semanal".

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- El presidente Luis Abinader llamó «salvajes» y «cobardes» a los acusados de drogar y violar a una joven en Villa González, Santiago, y pidió para ellos «todo el peso de la ley».

El mandatario dijo que lo sucedido es «incalificable» y que su Gobierno, a través de las instancias correspondientes, dará todo su apoyo para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.

«Son salvajes y cobardes, espero que caiga sobre ellos todo el peso de la ley (…) así hay otro caso en San Francisco de Macorís sobre una menor de 13 años», refirió durante su encuentro de los lunes con los medios en el Palacio Nacional.

ALERTA PARA CAMBIAR EDUCACION PREPRIMARIA

También dijo que lo sucedido debe ser tomada como «alerta» por toda la sociedad, como forma de cambiar «nuestra educación preprimaria, primaria y secundaria y en el hogar».

En ese orden, llamó al país a «revisar» la educación en todos sus estamentos, «porque como Gobierno y sociedad civil esto nos llama a cambiar el cuidado y la educación.

La violación grupal de la joven de 21 años tras ser drogada en un centro de diversión, ha causado indignación en el país.

La propia víctima afirmó que no fue hasta finales de agosto pasado, tras la divulgación de un video, que supo lo que había acontecido con ella en marzo de este año al acudir al centro de diversión con una amiga.

LA VIOLARON Y GRABARON EL ATAQUE

Todo ocurrió después de que dos hombres, uno de ellos identificado por las autoridades como Yamir Fernando Pérez Toribio, ya detenido, se ofrecieron a llevarla a un centro de salud tras sentirse indispuesta en el lugar en el que compartían.

Contrario al plan inicial, los dos hombres y otros cinco la trasladaron a una casa donde la violaron y grabaron el ataque, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

an/am