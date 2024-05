Abinader garantiza imparcialidad del Poder Ejecutivo en elecciones

Abinader durante la premiación en Washington este miércoles.

Washington D.C. – El presidente Luis Abinader garantizó este miércoles la imparcialidad del Poder Ejecutivo en las próximas elecciones generales del 19 de mayo, donde él se presenta a la repostulación por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al recibir este miércoles el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas en la 54 Conferencia sobre las Américas, el mandatario manifestó que la Junta Central Electoral (JCE) ha abierto las puertas a la observación internacional, para que todo aquel interesado en darle seguimiento a los comicios lo haga.

El mandatario se refirió también al tema haitiano y dijo esperar que los sectores haitianos que se han comprometido con el bien de su nación, lo lleven hacia el camino de la paz.

Sostuvo que Haití requiere un plan de inversión de envergadura para que tener acceso a lo esencial.

PREMIO AL LIDERAZGO EN LAS AMÉRICAS