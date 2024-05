Abinader: Falta de presidente en Haití ha drenado recursos de RD

Luis Abinader

WASHINGTON.- La falta de un mandatario en Haití que haga cumplir la ley ha drenado recursos necesarios para el desarrollo de los dominicanos, afirmó aquí el presidente Luis Abinader.

«Uno de los retos más difíciles que ha enfrentado la República Dominicana ha sido consecuencia del descalabro político, económico y social de la nación haitiana, desde la muerte del presidente Jovenel Moïse», indicó el gobernante durante la 54 Conferencia de las Américas, que lo premió con el Chairman’s Award for Leadership in the Americas.

Dijo que, desde el magnicidio de Moïse, República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada, sin colaboración de una contraparte efectiva que pueda imponer en su territorio el imperio de la ley. «Esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano».

Sin embargo, reconoció la respuesta que finalmente ha dado la comunidad internacional con el envío de una fuerza de paz hacia Haití.

Manifestó que «la instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití y la inminente llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en ese país nos alientan a pensar que se ha abierto un camino hacia el restablecimiento de la paz, la seguridad y la democracia en Haití».

Abinader también habló de la necesidad de llevar recursos para reconstruir a Haití y asegurarse de que esa nación tenga futuro.

«Es importante decir que, simultáneamente con la pacificación de Haití, el país requerirá un plan de inversión de envergadura para que el pueblo haitiano pueda tener acceso a lo esencial: empleo, salud y educación», expresó.

jt/am