Abinader dice no permitirá bandas armadas de Haití entren a RD

Luis Abinader habló en rueda de prensa.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad nacional ante la crisis sociopolítica que afecta a Haití.

En rueda de prensa en el Palacio Nacional manifestó que su Gobierno por ningún motivo permitirá que entren a territorio dominicano bandas armadas camufladas procedentes del vecino país.

En torno a la suspensión de manera temporal de los visados a estudiantes haitianos, aclaró que será revisada la situación migratoria de los que se encuentren estudiando en el país y se le haya vencido su permiso, esto a fin de evitar que por esa vía ingresen al territorio nacional personas vinculadas a los grupos armados haitianos.

“Todos los estudiantes que están aquí continúan su estatus, no van a tener ningún problema. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlos porque tenemos que proteger a este país y chequear que aquí no entre nadie de bandas y a otros sectores camuflajeados», indicó.

Con un golpe en la mesa, Abinader dijo que las facilidades a esos estudiantes se las dio el Gobierno y de lo que se trata la medida es de que no va ser automático.

De igual modo garantizó que la frontera dominico-haitiana está resguardada con más de 3 mil 500 soldados y los diferentes servicios de inteligencia del país.

El mandatario fue enérgico al asegurar que la seguridad nacional está por encima de cualquier cosa.

“Si hay una decisión entre comercio y seguridad la seguridad va primero mi responsabilidad es proteger la seguridad del pueblo dominicano y la frontera está segura”, añadió.

