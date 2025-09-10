Abinader destaca madurez RD en diálogo alto nivel sobre Haití

Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader felicitó y agradeció al liderazgo político dominicano por su participación en el diálogo de alto nivel sobre la crisis en Haití.

Calificó como «un hecho memorable y sin precedentes» el informe final elaborado por el Consejo Económico y Social sobre las discusiones sobre el tema haitiano en el que participaron diversos sectores. Asimismo, destacó que «la democracia se fortalece con la madurez política mostrada».

Elogió la receptividad de los distintos actores de la sociedad a la iniciativa del Gobierno de dialogar para unificar criterios y blindar al país ante posibles efectos de la crisis haitiana, la cual ha alcanzado su punto crítico.

Afirmó que «la unidad política y social es fundamental para abordar los desafíos que plantea la situación en Haití y las implicaciones que acarrearía para el país».

Durante su intervención en LA Semanal con la prensa, el gobernante dominicano anunció que en su próxima intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas abordará el tema, destacando el abandono de la comunidad internacional hacia Haití y los efectos y amenazas para la República Dominicana que supone la crisis social en el vecino país.