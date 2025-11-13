Abinader celebra inauguración centro logístico en Punta Cana

SANTO DOMINGO.- El presidente, Luis Abinader, celebró este jueves en su cuenta de X la inauguración de un centro logístico en Punta Cana, bajo el nombre de «Punta Cana Free Trade Zone» (Zona Franca de Punta Cana, en español), que se inauguró este miércoles.

«La República Dominicana sigue elevando su liderazgo en la región. Con ‘Punta Cana Free Trade Zone’ abrimos un nuevo capítulo: más empleo, más competitividad y un país que se consolida como el principal hub logístico del Caribe. Seguimos avanzando con visión y resultados», señaló.

Según indicó Presidencia en su cuenta de X, este proyecto del grupo Puntacana es el primer centro logístico aéreo, industrial y de zona franca de la región, y generará más de 9,000 empleos.