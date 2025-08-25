Abinader a Medina: Oposición fue que empezó hablar de obras

«No nos ganan en un solo indicador, entonces pasaron a las obras, y yo les dije, no les conviene tampoco aún cuando nosotros tenemos cinco años de gobierno y ellos tienen veinte», indicó Abinader en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

El presidente criticó declaraciones de Medina sobre unas obras de la escuela de agricultura en el municipio de Bohechío, San Juan, en las que el expresidente reivindicaba la construcción del centro como trabajo de su gobierno.

«Yo no quiero irrespetarlo, pero la verdad es que estoy preocupado porque nosotros iniciamos y terminamos; ahí no había escuela, primero tampoco es una escuela, él tiene que saber que el Instituto Superior de Agricultura de Santiago (ISA) es una universidad», afirmó Abinader.

También, Abinader criticó que Medina dijo «que hizo la circunvalación de Barahona», lo que le parece «raro» al presidente porque cada vez que él va a Barahona le piden la circunvalación.

Del mismo modo, el jefe de Estado reivindicó que su gobierno «sí está construyendo circunvalaciones, como la de Navarrete que va bastante avanzada, la de San Francisco de Macorís, la de la Otra Banda en Higüey y la del malecón de Nagua».

«Yo pensaba que la circunvalación de San Juan la hizo Balaguer, pero sucede que él (Medina) hizo 2.3 kilómetros de una avenida y él dice que esa es la circunvalación», apuntó Abinader.