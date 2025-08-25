Abinader a Medina: Oposición fue que empezó hablar de obras
Santo Domingo, 25 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader indicó este lunes al exgobernante Danilo Medina, que «fue la oposición quien empezó a hablar de las obras» porque «ellos no podían competir con los indicadores sociales y económicos» de su gobierno.
«No nos ganan en un solo indicador, entonces pasaron a las obras, y yo les dije, no les conviene tampoco aún cuando nosotros tenemos cinco años de gobierno y ellos tienen veinte», indicó Abinader en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.
El presidente criticó declaraciones de Medina sobre unas obras de la escuela de agricultura en el municipio de Bohechío, San Juan, en las que el expresidente reivindicaba la construcción del centro como trabajo de su gobierno.
«Yo no quiero irrespetarlo, pero la verdad es que estoy preocupado porque nosotros iniciamos y terminamos; ahí no había escuela, primero tampoco es una escuela, él tiene que saber que el Instituto Superior de Agricultura de Santiago (ISA) es una universidad», afirmó Abinader.
También, Abinader criticó que Medina dijo «que hizo la circunvalación de Barahona», lo que le parece «raro» al presidente porque cada vez que él va a Barahona le piden la circunvalación.
Del mismo modo, el jefe de Estado reivindicó que su gobierno «sí está construyendo circunvalaciones, como la de Navarrete que va bastante avanzada, la de San Francisco de Macorís, la de la Otra Banda en Higüey y la del malecón de Nagua».
«Yo pensaba que la circunvalación de San Juan la hizo Balaguer, pero sucede que él (Medina) hizo 2.3 kilómetros de una avenida y él dice que esa es la circunvalación», apuntó Abinader.
Bueeeno ta sonao, Danilo Medina siendo del sur no trabajó plr esa región, la carretera de San Juan a Las Matas de Farfán lo que hizo fue un puro disparate, y el presidente Abinader tuvo que hacerla de nuevo.
Sr. Presidente siga hacia adelante trabajando como lo esta haciendo no se deje entretener de los come solos ,estan deseperado con el 10 % que sacaron y
El come tiburon podrido DAÑINO Mierdina.
Y quien le esta llevando las gentes es el greñu de villa juana. Por eso afuera estan y afuera seguiran corruptos llorones ladrones hipocritas saqueadores come solos del come tiburon podrido DAÑINO Mierdina
Cual corrupcion? Tu familia hipocrita.