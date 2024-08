Franklin Báez Brugal: Venezuela, chavismo y Maduro (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

Este es un texto escrito solo para quienes tengan algún conocimiento de geopolítica, cierta inteligencia y capacidad crítica para interpretar lo literario y para quienes aman la verdad y la justicia. Sí usted no tiene esta calidad, no se moleste en leerlo, puesto que jamás lo entenderá. Para entender a cabalidad el tema de hoy, invito a mis lectores a ver el video Cibergolpismo en América Latina contra Chávez, AMLO y Evo Morales

Echa la aclaración y petición anterior, vayamos al tema que nos ocupa.

1 – Para escribir este texto, el cual es una réplica al artículo “Las cosas en Venezuela no pueden estar peor” de la autoría del señor Franklin Báez Brugal publicado en el periódico digital almomento.net de fecha 16/08/2024, primero quise conocer algo sobre la vida política e intelectual de este connotado empresario dominicano, en razón de que hasta ahora no he tenido el placer de conocer personalmente a esta figura del establishment dominicano, eso sí, he leído muchos de sus artículos, y si lo viera, lo reconocería de inmediato por las muchas fotos que he visto de él.

2 – En Google, no aparece una biografía del señor Báez Brugal, solo sus artículos y algunos datos sobre su “Fundación Brugal”. No obstante, en esa búsqueda encontré en el periódico digital HOY, de fecha 5 de agosto de 2017, un artículo escrito por Miguel Pineda López, en el cual expresa que Franklin Báez Brugal es una “reserva moral y social de la República Dominicana” y explica, el por qué. En ese texto se refiere el “abolengo social” del señor Báez Brugal, y que es un crítico severo de la corrupción y la impunidad y de todos los vicios del actual sistema político-partidario del país, por lo que pudiera emerger como opción de poder en esos círculos que demandan una nueva forma de hacer política. Además, el periodista Pineda López, invita al señor Báez Brugal a que siga trazando pautas al país con su amplia visión sobre el rumbo que debe encauzar el futuro inmediato de la nación, a través de sus enjundiosos artículos.

Quien quiera leer ese artículo solo tiene que hacer clic en el enlace siguiente:

3 – Al leer el artículo referido del señor Franklin titulado “Las cosas en Venezuela no pueden estar peor”, no encontré la enjundia y profundidad dialéctica” que Miguel Pineda López le atribuye a los escritos de Báez Brugal cuando nos da su visión sobre el rumbo que debe encauzar el futuro inmediato de la nación dominicana y el mundo, sino, que leí un “menjunje retórico ultraderechista” muy propio de los “vasallos del imperialismo, muy alejados del rigor científico con que todo escritor serio debe abordar un tema para que sea asimilado por lectores letrados, cuya mente no esté colonizada. En esta ocasión el señor Báez Brugal se ha sumado a todas esas voces de la ultraderecha mundial subordinada, que se vale de la razón de la fuerza y no de la fuerza de la razón para lograr sus objetivos acordes con sus intereses de clase, que dicho sea de paso, no tienen nada que ver con los intereses del pueblo. Para esos objetivos es mejor apelar al uso de malabares retóricos sin fundamento científico, lo cual es fácil de lograr solo chapoteando en la superficie de cumbres borrascosas de falsedades. Y lo comprendo, abordar la verdad no es cualquier cosa, y más cuando está encriptada en una caja de pandora, que está bajo el cuido de las armas e instituciones imperialistas.

4 – Como siempre invoco “el debate de las ideas”, de inmediato paso a confrontar párrafo por párrafo el artículo escrito por el señor Franklin Báez Brugal, con lo que además quiero dar ejemplo a mis detractores, que no se replica con insultos, sino con argumentos. Hecha esta aclaración, pasamos al análisis crítico del artículo que nos ocupa.

5a – El señor Franklin escribe: “Siempre había pensado que robarse un país no era posible, pero vi como en África es cosa común que un individuo se eternice en el poder haciendo y deshaciendo a su antojo, y recordé que Trujillo se hizo dueño de la República Dominicana durante 31 años, decidiendo a su capricho sobre vidas y hacienda, y comprendí que estaba totalmente equivocado”.

5b – Mi replica: en este párrafo el señor Franklin pasa por alto, que los dictadores y tiranos africanos, y los que han azotado a nuestra América, fueron impuestos y sostenidos por las elites imperialistas que gobiernan a los Estados Unidos de Norteamérica. Trujillo es un ejemplo fiel de esa política, para dominio y saqueo. El señor Báez no debe pasar por alto, que las élites estadounidenses, siempre han derrocado a los gobiernos democráticos que se oponen a esa política de dominio y saqueo. Ejemplos, derrocamiento de Jacobo Árbenz, Salvador Allende, Juan Bosch, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, y Maurice Bishop entre otros. En cuanto a eso de robarse un país, que se hable con la gente de Acción Democrática (ADECO) de COPEI, con Juan Guaidó, Enrique Capriles, Manuel Rosales, Julio Andrés Borges y María Corina Machado entre otros, ellos sí que tienen gran experiencia en eso de robar y robarse un país.

6a – El señor Franklin debe hurgar en el por qué Estados Unidos siempre ha amado con pasión desenfrenada los dictadores y tiranos, y ahora, con el caso de Venezuela, los odia a muerte en la persona de Nicolas Maduro. ¡Pero fíjese una cosa!, Estados Unidos es una “dictadura mundial”, sin embargo, en una jugada destinada a manipular a los tontos le llama dictador a Maduro. Otra cosa señor Báez Brugal, usted debe profundizar en los motivos por los cuales Estados Unidos ha amado a gobernantes como Teodoro Obiang, Mauricio Macri, Javier Milei, Lenin Moreno, Mireya Moscoso, Dina Boluarte, Jeanine Añez, Álvaro Uribe, Iván Duque, Vicente Fox, Carlos Salina de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Joa Bolsonaro, y al contrario, odia a gobernantes como Juan Bosch, Salvador Allende, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Evo Morales, Rafael Correa, Gustavo Petro, Andrés López Obrador, Hugo Chávez, Nicolas Maduro, etc., a tal punto los odia, que los persigue hasta después que han dejado el poder, mientras protegen a individuos como Mauricio Macri, que en el Argentina tomó 70 mil millones de dólares prestados al Fondo Monetario Internacional y los esfumó con sus secuaces neoliberales.

6b – En este punto también sería interesante que el señor Franklin nos aclare, porque esas élites estadounidenses y europeas odian a gente como Patricio Lumumba, el Che Guevara, Fidel Castro y Nelson Mandela a quien Ronald Reagan trató de “hijo de perra”, por su oposición al apartheid en Sudáfrica, mientras a Tachito Somoza lo trataba cariñosamente como “nuestro hijo de perra”. También, ¿por qué odiaron tanto la “teología de la Liberación» y los libros, como Las Venas Abiertas de América Latina?

7a – El señor Franklin Escribe: “Lo que está ocurriendo en Venezuela, otro país que se han robado era previsible, los que creían que Maduro entregaría el poder sin provocar problemas en caso de que perdiera las elecciones, son unos ilusos, un régimen de ese tipo solo termina con la desaparición de sus cabezas”.

7b – Espaillat responde: ¡otro país que se han robado!, nos dice Báez Brugal, refiriéndose a Venezuela. sobre este robo, el señor FBB debe explicarnos quienes se han robado las riquezas de Venezuela especialmente su petróleo desde hace más de cien años, y aclararle a sus lectores, quienes se han robado las reservas de 30 millones de toneladas de oro valoradas actualmente en más de cinco mil millones de dólares, y quienes se han robado diez mil millones de dólares de las reservas internacionales de Venezuela. Pero también, el Señor Báez debe revelar, quien se ha robado a Citgo y a Monómeros colombos-venezolano. Que nos aclare esos robos, y después hablamos de robos y ladrones en Venezuela.

7c – Otra cosa señor Franklin, la fórmula que usted refiere y prefiere usar para la desaparición de cabezas ha sido infalible. La CIA, el MOSSAD y el M16 británico, son especialistas en eso. A Sadam Husein lo ahorcaron, a Patricio Lumumba y Muamar Gadafi lo desmembraron, al Che Guevara y a Caamaño los mandaron a fusilar y a Hugo Chávez lo tenían listo para mandarlo al otro mundo, definitivamente lo mataron, no fusilado, sino con un cáncer inducido. En esa arrancadera de cabeza se valieron de militares gorilas como lo fue Enrique Pérez y Pérez, adoctrinados en la Escuela de las Américas, y de “gente profundamente democráticas y cristianas” como lo fueron Henry Kissinger, Otto Reich, John Negro Ponte, Roger Noriega, Dan Mitrione, Elliot Abrams y Luis Posada Carriles, que nunca les tembló el pulso para arrancarles las cabezas a hombres valiosos como lo fueron, Amin Abel Hasbum, Henry Segarra Santos, Otto Morales, Guido Gil, Amaury Germán Aristy, Narciso Gonzales, Orlando Martínez, y a miles más como ellos en nuestra América Hispana a través de planes como el “Plan Cóndor”.

7d – Así es señor Franklin, que su fórmula puede ser muy útil para matar los cien mil chavistas que la CIA tiene en su lista cuando el Comando Sur invada a Venezuela y Edmundo Gonzales Urrutia sea el presidente de ese país petrolero y María Corina Machado su lugarteniente. Ya Urrutia, como antiguo agente de la CIA tiene experiencia arrancando cabezas y fusilando. Monseñor Oscar Arnulfo Romero y 6 monjitas están en su lista. Y ya usted sabe, que Corina Machado, con su fórmula “vamos a cobrar”, ella misma, personalmente, se ocupará de arrancar no menos de cien cabezas. Pero también, la “oposición patriótica y cristiana” de Venezuela tiene otra modalidad de arrancar cabezas. A ellos, como en los tiempos de la inquisición, les gusta quemar vivas a las personas de los pies a la cabeza cuando les parecen chavistas y también matarlas a puñaladas y a tiros.

8a – El señor Franklin afirma: Hace más de 25 años Hugo Chaves inició ese proceso que prácticamente ha destruido la economía venezolana, y provocado la salida de millones de sus ciudadanos en busca de mejor vida. Hoy el país con unas de las reservas petroleras más grandes del mundo se debate entre la miseria, la incertidumbre y la inseguridad.

8b – Espaillat responde: Yo tengo constancia de que los políticos imperialistas de los Estados Unidos en el poder, han revelado públicamente sus planes para destruir la economía de Venezuela y Cuba para producir en la población hambrunas y carestía de todo tipo, para que sus ciudadanos al llegar a sufrir tribulaciones se vean obligados a arrodillarse ante los Estados Unidos imperialista. Para ese objetivo han sido las sanciones comerciales y financieras, los embargos, el sabotaje a PDVSA y al sistema eléctrico, el robo de Citgo, y Monómeros y el robo de las reservas internacionales en dólares y oro. Entonces señor Báez Brugal, vistas estas políticas imperialistas contra Venezuela y Cuba, cabe preguntar, ¿esas sanciones, embargos y bloqueos que han destruido las economías de esos dos países y llevado a pasar hambre y sufrir enfermedades y muertes prematuras a miles de venezolanos y cubanos, fueron impuestas por el imperialismo estadounidense, por Chávez o Maduro? Señor Franklin, por favor acláreme este punto, es que a veces yo me pongo bruto, y no se distinguir un conejo de un burro, dado que ambos son orejudos. Otra cosa, ¿la emigración de la que usted habla, que es cierta, se hubiese dado sin las sanciones? La pregunta es, porque sospecho que esas sanciones, se planificaron y llevaron a cabo con toda la mala fe del mundo para provocar esa migración. Bueno señor Franklin, usted como analista profundo y fuera de serie me dirá la verdad.

9a – El señor Franklin escribe: “Lo ocurrido en las elecciones del pasado domingo 28 de julio, en las cuales todo indica que la oposición obtuvo la victoria es típico de ese sistema de gobierno, Maduro pretende robárselas descaradamente utilizando los organismos oficiales que están controlados por su gobierno”. Las sanciones y la presión internacional han demostrado ser ineficaces para sacar a Maduro y sus secuaces del poder, creo que en esta situación, las mismas prácticas tendrán resultados similares.

9b – Espaillat responde: señor Franklin, yo entiendo que los países tercermundistas como Venezuela, Cuba y el nuestro, para que no haya “fraude” a la oposición proclive a los intereses del establishment estadounidense, principalmente los de las petroleras (Chevron y Exxon Móvil Corporation y hasta de Repsol y la Shell), la autoridad electoral para decidir quién ganó y quién perdió unas elecciones debe ser establecida en Washington DC, y santo remedio. Mandar al carajo eso de soberanía e institucionalidad. ¿Qué le parece a usted esta propuesta mía?

10a – El señor Franklin escribe: “Las cosas en Venezuela no pueden estar peor, protestas generalizadas, crisis económica, inflación, carestía de los alimentos, todos esos factores negativos generan pocas dudas acerca de los resultados de las elecciones. Pero Maduro y su régimen desde hace tiempo controlan las principales instituciones venezolanas, las cuales siempre deciden a su favor. Actualmente Venezuela depende económica y políticamente de China, Rusia e Irán, y en materia de seguridad de Cuba, todos regímenes con sistemas políticos parecidos.

10b – Espaillat responde: señor Franklin, en este punto diferimos en algo; no es cierto que ahora las cosas están requetepeor en Venezuela. El país se ha recuperado, ha diversificado su economía, en suelo venezolano se produce el 95% de lo que comen sus habitantes. También se ha recuperado la producción de petróleo y la inflación está controlada, y los venezolanos están gozando de cierto clima de paz, libertad y democracia. ¡Pero carajo!, eso no es lo que queremos, por eso hemos desconocido que Maduro ganó las elecciones y para más “joderlo”, hemos lanzado una guerra mediática sin precedentes contra Maduro y el chavismo. Para eso hemos revivido las guarimbas. Estoy con usted y el establishment estadounidense y europeo. Vamos a estigmatizar a Maduro de dictador cruel, ladrón, asesino y narcotraficante. Esa caracterización mantengamosla viva a través de nuestros potentes medios de comunicación. Para eso solo tenemos que darles dinero suficiente a los miles de periodistas guarimberos, que por dinero nos prestan sus valiosos servicios a la causa nuestra contra Maduro, que tienen la misma mala leche de Jaime Bayly, Jorge Ramos, Andrés Oppenheimer y Fernando del Rincón. Sabemos que esa gente, por dinero, ha vendido su alma al diablo, pero allá ellos, su suerte no nos importa, que se la entiendan con el diablo, a nosotros lo que nos importa es derrocar a Maduro y al chavismo como sea. “Chuvemósle” a María Corina Machado, ella sí que sabe hacer su trabajo de diabla endemoniada. Eso de pedir sanciones e invasiones contra el propio país no lo hace cualquiera, so pena de que la tachen de traidora y correr el riesgo, de que por ese delito contra la patria le apliquen la pena de muerte (si fuera en los Estados Unidos)

11a – El señor Franklin expresa: Algunos países, entre ellos Estados Unidos, están tratando de impulsar una solución negociada, lo que me parece una tarea muy difícil de conseguir, pues Maduro y Diosdado Cabello, quienes dirigen ese país, no tienen muchas opciones para establecerse a vivir con tranquilidad una vez salgan de Venezuela.

11b – Espaillat responde: ¡Pero señor Báez Brugal!, para eso ya hay solución, a la NASA que los monte en un cohete y los mande hacia algún planeta de esos que ya se sabe que pueden ser habitados por el hombre. ¿Qué le parece a usted esta solución? ¿No es salomónica?

12a – El señor Franklin señala: Esa Nación (Venezuela), que una vez fue uno de los mayores productores de petróleo del mundo, hoy no aparece en el listado de los 10 más importantes, todo ocasionado por la corrupción imperante que impidió que se hicieran las inversiones necesarias para mantener su capacidad productiva y de refinación.

12b – Espaillat responde: sí señor Franklin, vamos a seguir manteniendo la especie de que el derrumbe de la producción petrolera en Venezuela ha sido ocasionado porque esos estúpidos chavistas que no hicieron las inversiones necesarias para mantener la capacidad productiva y refinación. Sigamos repitiendo este sofisma, y que Maduro es un dictador ladrón cruel y asesino, y que Benjamín Netanyahu es un ángel, no un genocida como dicen algunos. El mundo está lleno de idiotas, que nuestros medios de comunicación se encargan de manipular para que crean todo lo que nosotros le digamos. Esto es una guerra contra Maduro y el chavismo, y como en la guerra todo se vale, adelante con la satanización de esos enemigos de nuestros intereses. ¡Ahhhh!, y sazonemos esto con libertad, democracia y derechos humanos, así lo creerá la muchedumbre de borregos que hoy es la mayoría que puebla este mundo. Y en cuanto a eliminar la corrupción, yo solicito que se auxilien de Juan Guaidó y de la justicia dominicana, ambos saben muy bien cómo cortar el bacalao de la impunidad.

13a – El señor Franklin revela: Nuestros vínculos con la estatal Pedevesa, por suerte terminaron hace un tiempo, puesto esta empresa se había convertido en una piedra en el zapato para la Refinería Dominicana de Petróleo, su socio.

13b – Espaillat responde: señor Franklin, es cierto, Hugo Chávez, como un niño de teta cayó en un gancho al facilitar petróleo barato a nuestra República Dominicana; con ese petróleo se hicieron millonarios mucha gente y nunca se benefició al pueblo. Con este dinero robado, fueron muchos los zapatos caros que compró mucha gente que antes lo que usaban era chancletas.

14a – El señor Franklin expone: Por los tradicionales lazos de amistad y solidaridad que siempre han unido a Venezuela y la República Dominicana, esperamos que puedan resolver la delicada situación por la que están atravesando, y que de nuevo logren vivir en paz y libertad (sin guarimbas, ni sanciones, digo yo, ME).

14b – Espaillat replica: ¡Señor Franklin, dígame la verdad!, ¿usted cree, que los venezolanos que habitaban en los cerros y en ranchos de cartón antes que Chávez, vivían felices, en paz y libertad? ¿sinceramente, usted cree que con Edmundo Gonzales Urrutia un exagente de la CIA con un pasado de crímenes horrendos y con María Machado como el poder detrás del trono, y con la CIA activada, no se ejecutará el plan de arrancar cabezas, que usted mismo propone?

14c – Señor Franklin, esos tradicionales lazos de amistad y solidaridad que usted refiere tenemos con Venezuela, me hace recordar aquel evento magnífico de 7 DÍAS CON EL PUEBLO, cuando el imperialismo Yanquee y su títere Balaguer, imponían a sangre y fuego en nuestro suelo y en toda nuestra América su política imperialista para dominación y saqueo. Como ahora recuerdo los GUARAGUAOS y su famosa canción LOS RANCHOS DE CARTÓN y TIO JUAN. Hoy como ayer, en nuestro país y en toda nuestra América, por culpa del imperialismo Yanque siguen las injusticias, los niños llenos de lombrices, el obrero explotado, las emigraciones masivas y los países gobernados por un puñado de oligarcas que se lo roba todo.

15 – Perdóneme tío Franklin / Pero se ve que no sabe nada / Las cosas que yo le digo / Se sienten en carne propia / Que en tierra venezolana / El imperialismo Yankee / Hace lo que le da la gana

Es que usté no se ha paseado / Por un campo petrolero / Usté no ve que se llevan / Lo que es de nuestra tierra / Y solo nos van dejando / Miseria y sudor de obrero

Los niñitos macilentos / Que habitan allá en los cerros / Más que vivir agonizan

Entretejiendo sus sueños /

Es que usted no se ha fijao / Lo que pasa con el hierro / Nos pagan la tonelada / Por menos de tres centavos / ¡vamos a pelear carajo! / O nos quedamos sin cerro /

Franklin, no te dejes engañar / Cuando te hablen de progreso / Por qué tú te quedas flaco / Y ellos aumentan de peso /

Contésteme tío Franklin, / No se me quede callado / Conteste si no hay razón / En que sigamos luchando / Por echar de nuestra patria / Al Yankee que nos la quita / Y al lacayo que lo tapa ¡

¡Tío Franklin, por favor contésteme, no se me quede callado!, que la verdad de Venezuela no necesita de su silencio cómplice, ni de su voz confabulada

Una conversación telefónica supuesta

16a – Hello, buenas tardes señor Franklin, le habla Miguel Espaillat – anja dígame – sí, lo llamo para informarle que el señor Donald Trump ha sido inhabilitado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para ser candidato Presidencial, porque el FBI y la CIA han descubierto una grabación en la que ese magnate le pide a China y a Rusia que invadan a los Estados Unidos. Sí, ya estoy enterado. Ante esa tamaña traición la Corte no puede hacer otra cosa. Espero que también lo condenen a la pena capital, esta debe ser el castigo para semejante traición. Pero señor Franklin, por semejante traición a Venezuela es que los tribunales venezolanos inhabilitaron a María Corina Machado. Ella pidió la invasión de Israel y Estados Unidos para salvar a su país, eso no se puede ver como traición. Pero también los tribunales de Argentina inhabilitaron a Cristina Fernández de Kirchner y usted no objetó esa inhabilitación. Esa es otra cosa. ¡Ok…, está bien! Señor Franklin, lo he visto muy activo contra el supuesto fraude de Maduro, pero usted nunca protestó cuando le robaron las elecciones a Manuel López Obrador, ni cuando le dieron el golpe a Evo, ni a Pedro Castillo. Eso es otra cosa. ¡Ok…, está bien!

16b – Señor Franklin, estamos mirando cómo el mundo occidental ultraderechista se ha volcado contra un supuesto fraude de las elecciones en Venezuela por parte del chavismo y su jefe Nicolas Maduro. Esta guerra mediática tan descomunal nunca se había visto para defender unas elecciones y supuestamente la libertad y la democracia. Cientos de los medios de comunicación más importantes del mundo, las 24 horas del día solo se están ocupando de los resultados de las elecciones en Venezuela. En nuestro país, cuando usted sintoniza la radio, la tv, o cuando enciende su celular, solo ve y escucha como un mantra, “Nicolas Maduro se ha robado las elecciones en Venezuela, Nicolas Maduro, ladrón, narcotraficante, Nicolas Maduro dictador cruel y asesino”. ¿Y no lo es?, supongamos que lo es, pero Benjamín Netanyahu está encabezando un genocidio en la Franja de Gaza con mas de 40 mil muertos entre ellos mas de 20 mil niños, y ha arrasado con todas las edificaciones de aquella franja, y sometido a la población restante a un régimen de apartheid para que mueran cortándole el agua, la luz y suministros de comida y medicinas, amén del maltrato y fusilamiento a los prisioneros sin importar que sean niños, sin embargo usted y los suyos solo se ocupan de los resultados de las elecciones en Venezuela. Dígame ¿cómo usted justifica esta privilegiación de ataque y una supuesta defensa a los derechos humanos, la libertad y la democracia? Eso es otra cosa. Pero ¿dígame, en qué consiste esta otra cosa? En la defensa de los valores democráticos de occidente. ¡Aaaaah!, entonces está bien…

16c – Señor Franklin, otra cosa; el joven demacrado por el hambre que fue apresado en la finca de unos de sus amigos robando unos cuantos plátanos, ha sido terriblemente golpeado en la policía. Su vida está corriendo peligro, así golpeado lo han metido en una celda sobrepoblada. La misma es para 20 presos y hay 120. Allí le han violado todos sus derechos humanos, incluso, lo van a dejar morir; casi no le dan comida ni agua, ni la asistencia médica que con urgencia está necesitando. ¿Usted me está hablando de derechos humanos para un delincuente? ¡que timbales tiene usted! Pero, ¿usted no es quien está reclamando derechos humanos para los dos mil que han arrestado las autoridades venezolanas porque estos los cogieron drogados después de haber matado personas, e incendiado escuelas, hospitales, negocios y vehículos del transporte público?; además, usted es muy amigo de muchos de los que han robado miles de millones a nuestro pueblo cuando eran funcionarios. ¡Eso es otra cosa!, mire, no me llame para hablarme de esas cosas; no me interesan. Okey, perdone.

El que tenga juicio, que enjuicie…

Enlace artículo de Franklin Báez Brugal

Chttps://almomento.net/las-cosas-en-venezuela-no-pueden-estar-peor/

