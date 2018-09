Lucía Medina atribuye a “un error” parche con su nombre en mochilas

SANTO DOMINGO.- La diputada Lucía Medina atribuyó a un “error de producción” el parche con su nombre y el de su fundación suplantando al del Ministerio de Educación en un grupo de mochilas que ella regaló a estudiantes del municipio las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana.

Explicó que le pidió al suplidor de la empresa Ston Blue, Felipe Isa, que le fabricara urgentemente tres mil mochilas para regalarlas, y éste le manifestó que las tenía en almacén y finalmente se las entregó, pero ahora resulta que formaban parte de un lote que él había fabricado para el Ministerio de Educación.

Durante una sesión este martes de la Cámara de Diputados, indicó que este empresario fue quien, inconsultamente, colocó el parque encima de la inscripción del Ministerio de Educación.

“A mí no se me consultó para hacer eso, y yo lo emplacé a que hiciera una rueda de prensa que tiene que estarla haciendo hoy; nosotros necesitamos que él diga la verdad, porque si no lo hace yo voy a proceder a investigar”, enfatizó.

Agregó que “yo pedí un producto y me han entregado un producto informal y hay un daño material y moral, y el material no me importa, porque el daño moral es peor”.

La legisladora mostró un cheque de 200 mil pesos y otros documentos que con los cuales supuestamente pagó el trabajo que ella encargó.

“Yo no tengo nada que ocultar, simplemente me agarraron en mi buena fe”, expresó.

Dijo haber aprendido a cuidar sus pasos y a seguir le ética con la que ella fue formada.s.

sp-am