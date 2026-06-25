ZF dominicanas con aporte récord PIB, pero pierden peso

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Santo Domingo, 25 jun.- Las zonas francas de República Dominicana generaron casi 240 mil millones de pesos (unos cuatro mil millones de dólares) al Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, pero su participación en la economía nacional disminuyó ligeramente, trascendió hoy.

De acuerdo con el Informe Estadístico del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfe), el sector alcanzó su mayor nivel histórico el año pasado; sin embargo, su peso en la economía descendió a 3.0 por ciento, frente al 3.1 en 2024.

Aunque las áreas de libre comercio se consolidan como uno de los principales motores de producción y exportación del país, su peso relativo se mantiene en un rango de entre 3.0 y 3.5 por ciento durante los últimos 18 años, incluso en períodos de fuerte expansión.

El crecimiento en términos absolutos ha sido significativo: en la última década, el valor agregado de las zonas francas más que se duplicó, al pasar de 99 mil 182 millones de pesos (mil 681 millones de dólares) a casi 240 mil millones (cuatro mil 68 millones de dólares) en 2025.

No obstante, el Cnzfe puntualiza que el incremento más acelerado del conjunto de la economía dominicana ha reducido la participación proporcional del sector.

El informe destaca que, pese a la leve caída en su ponderación, las zonas francas contribuyen al valor agregado nacional y se mantienen como un componente clave de la estructura productiva y exportadora del país.

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