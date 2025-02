Zelenski dice no reconocerá conversaciones Rusia y EE.UU.

Vladímir Zelenski

KIEV.- Ucrania no participará en las conversaciones que se celebrarán mañana martes entre Rusia y EE.UU. en Arabia Saudita y no las reconocerá, declaró el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

«Ucrania no tomará [parte]. Ucrania no sabía nada al respecto. Y Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania es inútil. Y no podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos tales acuerdos», afirmó Zelenski a varios periodistas.

En ese contexto, Zelenski admitió que Moscú y Washington tienen «cuestiones bilaterales» por abordar.

Durante su intervención, el líder del régimen ucraniano señaló que también realizará una visita al reino, agregando que el viaje «no tiene ninguna relación con las cosas que están ocurriendo en Arabia Saudita a nivel de los representantes de Estados Unidos y Rusia».

REUNION EN ARABIA SAUDITA

Previamente esta jornada, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia mantendrá el martes conversaciones con representantes estadounidenses en Arabia Saudita. Según el portavoz, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, viajarán a Riad siguiendo instrucciones del presidente ruso.

La reunión estará dedicada, en primer lugar, al restablecimiento de todo el complejo de las relaciones ruso-estadounidenses. También se centrará en la preparación de posibles negociaciones sobre la resolución del conflicto ucraniano y la organización de una reunión entre los presidentes de Rusia y EE.UU., indicó el portavoz.