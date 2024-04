Zelenski advierte Ucrania deberá ceder terreno sin la ayuda de EU

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que Ucrania deberá retirarse «a pequeños pasos» del terreno de combate con Rusia si no recibe la ayuda militar de Estados Unidos.

«Si no hay apoyo estadounidense, quiere decir que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni dispositivos para la guerra electrónica ni rondas de artillería de 155 milímetros», enumeró Zelenski en una entrevista en el diario The Washington Post.

«Significa que retrocederemos, nos retiraremos, paso a paso, a pequeños pasos», ha afirmado Zelenski, quien ha reclamado al Congreso de EE.UU. que desbloquee la aprobación del paquete de ayuda militar valorado en 60.000 millones de dólares. «Este retraso es costoso para Ucrania», recalcó el líder ucraniano.

«El ejército ha sido incapaz de planificar operaciones futuras», ha comentado Zelenski, quien habla abiertamente de unas fuerzas ucranianas «muy presionadas» que podrían tener que retirarse para asegurar sus primeras líneas y conservar municiones. «Si necesitas 8.000 proyectiles al día para defender la primera línea, pero sólo tienes 2.000, tienes que hacer menos», ha reconocido Zelenski.

«¿Cómo? Pues, reculando. Haciendo la primera línea más corta. Pero, si se rompe, los rusos podrían acceder a las grandes ciudades», ha alertado el presidente de Ucrania, que ha querido lanzar un mensaje de optimismo tras la captura rusa de Avdíyivka en febrero.

«Hemos estabilizado la situación gracias a las medidas inteligentes de nuestro ejército», apuntó Zelenski. «Si el frente se mantiene estable, Ucrania puede armar y estrenar nuevas brigadas en la retaguardia para llevar a cabo una nueva contraofensiva a finales de este año», adelantó el presidente ucraniano. «Si no damos pasos adelante para preparar otra contraofensiva, Rusia lo hará. Esto es lo que hemos aprendido en esta guerra: si no tomas la iniciativa, Rusia lo hace», concluyó Zelenski.