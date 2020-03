Yo tengo el poder de generar el cambio

EL AUTOR es investigador y empresario agroindustrial. Reside en Santo Domingo.

Mucha gente habla de la necesidad de un cambio, pero si le preguntas ¿Qué cambio quieres generar? Se quedan sorprendidos, no saben que decir, es una pregunta que no esperaban, porque ellos mismos no se la habían hecho, ellos mismos no saben el cambio que quieren.

Entonces si una persona no sabe bien el cambio que quiere, ¿cómo podrá saber quién representa ese cambio que la persona busca? Por eso es importante primero revisarse, analizarse, confrontarse, y estudiarse a sí mismo, después analizar los fenómenos que ocurren fuera y los actores protagonistas de esos fenómenos.

¿Por qué primero tienes que irte a ti mismo? Porque si tú no te conoces, si no sabes realmente lo que quieres o te conviene, entonces no podrás decidir con objetividad ni tomarás las decisiones a conciencia, sino que tus decisiones serán el resultado de la manipulación de terceros interesados.

Por eso la persona tiene que conocerse. Puede empezar preguntándose quién es y tratar de dar respuesta a esa pregunta. ¿Quién tú eres? Una pregunta existencial que te pone en perspectiva y que abarca el aspecto trascendental y el intrínsecamente humano y temporal, que te ubica en la realidad circundante con la cual interactúas de manera permanente.

Dar respuesta a esa pregunta desde el punto de vista existencial trascendental puede ser un proceso de reflexión, búsqueda y estudio que tome tiempo, es importante hacerlo, pero no detenerse ahí, sino que paralelamente hay que buscar respuesta desde tu realidad circundante y humana.

Desde ese punto de vista, tú puedes decir: soy un ser humano. En ese momento ya conoces una parte de ti, que eres un ser humano, que como tal, tienes unas determinadas características, cualidades, derechos y obligaciones.

Como ser humano, vives en sociedad, perteneces a un conglomerado humano, un país, tienes una cultura y unos derechos que son universales. Existen unos valores que se adquieren del entorno en el que vives y debes cumplir con un ordenamiento jurídico que permite unas relaciones interpersonales normales.

Te desenvuelves en una sociedad capitalista, una sociedad cuyo devenir histórico la ha llevado a tener la democracia representativa como sistema político. Es decir, los ciudadanos forman organizaciones políticas que le llaman partidos y estos a la vez eligen candidatos que representan esas poblaciones, a posiciones de dirección del Estado.

Esos candidatos participan en elecciones generales, y aquellos que resulten ganadores, dirigirán el Estado. La dirección del Estado en sus diferentes posiciones, es un servicio pagado, en el cual los que sirven deben cumplir con los compromisos que le hicieron al pueblo antes de ser elegidos.

No deben servirse de sus posiciones, sino que deben servir al pueblo que les eligió con humildad y dedicación. No son superiores a ningún ciudadano, deben cumplir la leyes vigentes, y trabajar para el desarrollo de la sociedad en su conjunto y para el bien común.

Si te conoces bien, si sabes los deberes y derechos que tienes dentro de la sociedad, entonces podrás evaluar mejor lo que te ofrecen aquellos que procuran alcanzar la dirección del Estado, o los que ya están dirigiendo y quieren continuar en esa dirección.

Porque si te conoces bien y sabes cuáles son tus derechos y deberes dentro de la sociedad en la que vives, también tendrás conciencia de si tú mismo estás cumpliendo con tus deberes dentro de la sociedad, lo que te da calidad moral para exigir tus derechos.

También podrás ver con más claridad y sentido crítico las propuestas de los que pretenden convencerte para que les elijas para posiciones directivas del Estado. De seguro que te preocuparás de conocer la historia de cada uno de ellos y de sus organizaciones políticas, sus hechos, y podrás quizás, darte cuenta de qué intereses verdaderamente ellos defienden.

Y si en el ejercicio de conocerte a ti mismo y evaluarle a ellos, te das cuenta de que realmente tú eres el primero que tienes que cambiar, entonces habrás dado un gran paso, habrás iniciado la gran revolución, porque habrás llegado al nivel de que difícilmente te engañen.

La gran revolución consiste en que tú iniciaste el cambio, tú eres la semilla de mostaza, tú eres la revolución, tú puedes multiplicar el cambio, llevar a la mente y a la conciencia de los demás que cada uno de nosotros es el cambio, de que cada ciudadano puede afirmar: Yo tengo el poder de generar el cambio.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.