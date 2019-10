«Yo les digo que yo gano las elecciones», proclamó DM

En la asamblea de este lunes Se dieron cita miembros de los comités Político, Central, Provinciales, Municipales, de Circunscripción, Intermedios y Seccional de Nueva York, los cuales se concentraron dentro y fuera de este recinto deportivo.

SANTO DOMINGO.- “Con estos hombres y mujeres están aquí yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones!”.

Esta fue la expresión final del presidente de la República Danilo Medina este lunes en la tarde en un discurso improvisado al cierre de una asamblea nacional de dirigentes del PLD, celebrada en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en esta capital.

Entre otras cosas resaltó que “el 80% de la población dominicana” estaba demandando una reforma constitucional para que él se repostulara, pero “me lo regatearon a tal punto que tuvimos que hacer un pacto” mediante el cual el Comité Político del partido quedó inutilizado para decidir al respecto, pues se estableció que para hacerlo debía contar con el apoyo del 75% de su matrícula.

“No pudieron ni siquiera ver por dónde andaba el sentimiento popular; no se dieron cuenta que el país estaba apoyando que Danilo Medina siguiera al frente de los destinos de la nación. Y ahora sucede que soy yo el que estoy obstinado a ser presidente toda la vida. No no es así”, dijo.

Responde a Leonel, sin mencionarlo

Durante su alocución y sin mencionarlo por su nombre, Medina respondió al discurso pronunciado la noche anterior por el expresidente Leonel Fernández durante el cual anunció su renuncia al gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual era presidente.

“A mi no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008, a mi no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16”, alegó.

Indicó que el año 2000 se decía que no valía la pena gastar esfuerzo porque él (Danilo) era como empujar un rodillo en una cuesta y que no era posible que pudiera ganar las elecciones.

“Yo nunca reclamé nada. En el 12 había un pacto con Hipólito Mejía. No se me estaba apoyando. El problema era que Hipolito cometió un error y como había roto el pacto se llenaron de miedo y entonces se sumaron a la campaña electoral del 12”, dijo

“Anoche escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron. Yo no sé si me llevaba 30 puntos porque nunca se midió. Lo que sí sé es que ese Comité Político que está ahí le dijo: no aceptamos esa candidatura, el candidato a qué vamos apoyar es Danilo Medina”, expresó.

Medija dijo que él, en cambio, después que el PLD ganara las elecciones del 2000 lo ha dado todo y ha apoyado a éste en lo que ha podido-.

Al referirse a la situación actual proclamó: “Que digan lo que quieran, que nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano y es que este partido se mantenga gobernando para beneficio de los hombres y mujeres que viven en condiciones difíciles”.

Advierte a candidatos a cargos

Dijo que los peledeístas que ahora son candidatos y se quieren de corazón quedar en el PLD, son bienvenidos y pueden contar con el apoyo de esta entidad para ganar en las próximas elecciones. Advirtió, sin embargo, que si creen que “van a tomarnos el pelo” contemplando irse del partido después de ganar, “entonces no hacen nada con quedarse aquí”.

Satisfecho con su gobierno

Medina indicó que su gobierno ha establecido una alianza estratégica con los sectores que tienen mas recursos del país y ha establecido un clima de estabilidad y confianza “para que me ayuden a sacar a más personas de la pobreza y la marginalidad”.

“Y vamos bien: un millón quinientas mil personas que han salido de la pobreza es mi mayor satisfacción, cerca de un millón de empleos, el mayor crecimiento de la economía de América Latina, salud, educación y seguridad social gratuita para todos. ¿Qué más podemos aspirar a tener”.

Dijo estar satisfecho con la de gobierno que esté haciendo y dijo confiar en que Gonzalo Castillo va a continuar esta obra.

Definió a este último como un fenómeno político, “un penco de candidato” y negó que se haya realizado un fraude en las primarias para favorecerlo.

A su juicio, la salida de Fernández se debe a que no soporta el hecho de haber perdido de un candidato desconocido en 27 días de campaña, cuando él tiene 25 años de campaña permanente.

La Asamblea

Aunque admitió que esta actividad debió ser cerrada por un discurso de Gonzalo Castillo, aclaró que en una reunión previa del Comité Político se consideró que no será necesario que él hablara “porque él es el candidato de nuestro partido y lo tenemos que proteger, y por eso me ha tocado a mí cerrar con unas breves palabras”.

“Saben que no me gusta el chisme, que no me gusta hablar de nadie; siempre he creido que los hechos son los hechos y que nadie cambia la imagen de una persona porque se le antoje. Solo la conducta de los hombres y las mujeres puede transformar su imagen”., argumentó.