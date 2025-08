Puerto Rico Top 10 Motocross Latinoamericano (OPINION)

POR VINCENT VILLAFAÑE

JARABACOA.- El pasado domingo 20 de julio se realizó el Latinoamericano de Motocross Open’2025 en las facilidades de la pista internacional “Corocito MX Park”, de Jarabacoa, República Dominicana, con la inscripción de 12 países que alinearon sus mejores 20 pilotos y Puerto Rico hizo historia, sus representantes lograron ser top 10 por primera vez.

El campeonato más importante de motoras que regula la Federación Latinoamericana de Motociclismo mejor conocida como FIM Latín América, su presidente es Pedro Venturo J, él supervisó personalmente el evento, donde el director técnico fue Ramón Peré, quien tuvo a su cargo las regulaciones del trazado de la pista y hacer cumplir todos los reglamentos para los pilotos y el área técnica, por su parte, el panameño Oriel Peregrina, también miembro de la FIM/LA fue uno de los Jueces de pista.

En el evento fue homenajeado póstumamente el histórico expresidente de FIM/LA Pedro Venturo Markoch.

Puerto Rico estuvo presente con sus pilotos Kevin Ceballos con el número 9 en su motora y Edwardo Morales con el #100, estos atletas enseñaron su gallardía, disciplina, adrenalina, determinación, sacrificio y corazón en representación de la Isla de Puerto Rico en un campeonato de tanto renombre e importante a nivel Latino Americano.

Como dato histórico en 1992 Vincent Villafañe en su cargo de presidente de la Federación de Puerto Rico, realiza en el Balneario de Luquillo, de la Isla del Encanto, “EL Marlboro Summer Games” el cual fue el preámbulo de los eventos latinoamericanos con 8 países participando.

Los pilotos boricuas comienzan a competir con otros atletas bien rápidos y a medir su determinación y destrezas en un proceso de aprendizaje y luego con eventos dominicos-boricuas que marcaron la era de borincana como Mario -El Fantasma- Olivencia, Javier Loiz, Eduard Aponte, Tito Ceballos, Pepo Medina, entre otros y sus contrincantes dominicanos Franklin Nogueras Sr y la leyenda Héctor -El Mime- Cordero.

Fue en el año 2002 que por primera vez Puerto Rico realiza un Latino Americano de MX en Carolina y su atleta Gino Aponte del Pueblo de Isabela Arriba, en la quinta posición poniendo un sello triunfal para la Isla del Encanto y los boricuas.

Han pasado dos décadas de altas y bajas pero nuestros pilotos no se quitan y hoy, 23 años después, con la rivalidad más experimentada, nuestro atleta Edwardo Morales, del Pueblo de Naranjito, Puerto Rico, cruzó la bandera a cuadros alcanzando la posición número 10, poniendo a su país en la Historia de los mejores de Latino América.

¡Como dijo Nayhomi “Tu esfuerzo y valentía en la pista nos llena de orgullo!

Es el resultado de la dedicación y entrega total”.

Por su parte Mareris Báez, comisionada de Motocross de FEDE MOTO PR, manifestó: “Nos llena de inmensa alegría ver un atleta con tanta pasión y el trabajo en equipo con sus padres, esposa y familia.

También tengo que resaltar la gran batalla que realizo Kevin Ceballos desde el principio de la carrera hasta el final para obtener la décimo quinta posición en un terreno difícil y arrido”.

Edwuardo Morales declaro: «Fue un fin de semana difícil, pero aun así tuve algunos aspectos positivos, empecé fuerte en la clasificación, pero tuve una caída que me llevó a la posición decimo séptimas. En la primera carrera me sentía bien al principio, pero un pequeño error en los brincos de la segunda vuelta me relegó al octavo puesto, después, me costó mantener el ritmo y terminé decimo.

El polvo y la tierra que me tiraban me dificultaron mantener la consistencia antes de que saliera la bandera a cuadros en la meta, pero gracias a Dios dejé mi corazón por mi familia y Puerto Rico con una nueva historia para escribir”

Por otro lado, la Team-Manager de Kevin, su madre Elaine Alvarado, resalto que, su hijo, demostró que es un gallo de cría boricua, como su padre, Tito Ceballos, que está en el cielo y es la inspiración de Kevin.

Por su parte, Kevin dejo claro que, si hay otro evento del latino y le confirman con tiempo comenzará los entrenamientos para el desquite y poner su nombre en la página de los mejores de Puerto Rico.

La sensación de la Isla del Encanto, el piloto Edwardo Morales, se ha convertido en la estrella de Puerto Rico, a pesar de los inconvenientes, hizo historia al colocarse top 10 en la clasificación general del Latinoamericano de Motocross MX Open.

El valiente boricua consiguió una buena ¡Peleada! salida en la primera manga y contra los pronósticos de los expertos, rápidamente se colocaba en el pelotón puntero entre los mejores latinos, a los 15 minutos de acción de los 30 de la carrera, se resguardó buscando oxígeno perdiendo algunos lugares.

Sin embargo, al restar cuatro minutos de acción, vuelve y remonta en una violenta arremetida y haciendo récord se mete en octavo puesto, imponiendo una extraordinaria historia para la delegación más alegre de la justa, Puerto Rico, “¡Esto es grande, muy grande!” y la plena sonó altísima.

En la segunda manga, más confiado, Morales, sale rápido y se enfila hacía la primera curva, intenta tomar el primer carril, muy difícil, que era ocupado por los favoritos que se peleaban a muerte, fue encerrado, con dificultades sale de la encerrona, pasando algunos pilotos, pero se sumaron los inconvenientes hasta el final, sin embargo, arribó en la posición once, la sumatoria de puntos le otorgaba ya el número diez para la nueva historia de la acción y emoción del motocross boricua “!pa que tú lo sepas, weeeeeepa¡”.

