Horno de microondas, el calumniado

El autor es doctor en ciencias químicas, residente en Santiago de los Caballeros.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

El horno microondas es una fuente de calor que se comenzó a utilizar desde el año 1947. El número de hogares que han adquirido un horno microondas no ha parado de crecer, a pesar de que su uso ha sido objeto de una campaña de difamación injusta.

Dicha campaña ha sido asumida por particulares y grupos empresariales importantes en la República Dominicana y el mundo, a pesar de que las ideas contrarias a las microondas no tienen ninguna base científica.

Recientemente en una cadena de supermercados de los más importantes del país, se me informó que no podían calentar un alimento preparado porque existía una política de no utilizar microondas debido a que esa radiación causa cáncer.

Por la razón anterior, se quiere reiterar en este breve texto, algunas de las principales mentiras que se dicen sobre el horno microondas.

1. Es mentira que el microondas cause cáncer.

2. Es mentira que el microondas destruye todos los nutrientes de los alimentos.

3. Es mentira que la comida se vuelve radiactiva.

4. Es mentira que la composición química de los alimentos se vuelve dañina por calentar con microondas.

5. Es mentira que los hornos microondas poseen fugas de radiaciones que lo hacen un electrodoméstico muy peligroso.

Lo que sí es cierto es que, la fuente de calor más rápida con se cuenta en la cocina a nivel mundial es el horno microondas.

Cocinar vegetales con microondas protege más las vitaminas, y sustancias químicas sensibles al calor, que hirviendo los vegetales.

Es esperable que en la superficie de los alimentos haya mayor destrucción de nutrientes cuando se cocina con una freidora de aire que cuando se utilizan microondas.

Un horno microondas como cualquier otro electrodoméstico requiere de un uso correcto. El peligro potencial de todo tipo de electrodoméstico está precisamente en su uso incorrecto.

Hasta la fecha, el uso correcto del horno microondas es una opción segura conforme a la Organización Mundial de la Salud.

Como químico he utilizado el horno microondas como fuente de calor para realizar análisis en el laboratorio. En la cocina de mi hogar, es un electrodoméstico que lo utilizo con confianza y seguridad, diariamente y varias veces al día.

De hecho, estamos más expuestos, y durante más tiempo, a las radiaciones microondas de los teléfonos móviles que a las radiaciones de los hornos.

Sí, los teléfonos móviles y los hornos utilizan el mismo tipo de onda electromagnética(radiación) para su funcionamiento. La única diferencia es la potencia de la radiación microonda. Los hornos microondas trabajan con una potencia de entre 600 y 1200 vatios. Mientras que los teléfonos móviles utilizan entre 0.2 y 2 vatios. Esto significa que la potencia de un horno microondas es entre 300 y 6,000 veces mayor a la potencia utilizada por un teléfono móvil.

huco71@gmail.com

jpm-am