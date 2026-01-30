Yiyo Sarante y Shadow Blow en concierto de Carnaval Vegano

LA VEGA, República Dominicana. – El concierto de la primera salida del famoso Carnaval Vegano 2026 este domingo primero de febrero contará con la salsa de Yiyo Sarante y la música urbana de Shadow Blow.

Desde las 7:00 de la noche, tras el desfile de carrozas y personajes de los diablos cojuelos, la multitud reunida en la avenida Pedro A. Rivera, disfrutará de esta tradición cultural los domingos 1, 8, 15 y 22, y el viernes 27 de febrero.

El evento llegará a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago de los Caballeros y para todo el país.

La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos contarán con la animación de Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, entre otros.

