Yiyo Sarante y Shadow Blow animan el Carnaval Vegano

LA VEGA, República Dominicana- Miles de personas acudieron este domingo a la primera salida del Carnaval Vegano 2026, colmando las calles de la ciudad dominicana de música, colorido y tradición, con el esperado desfile de carrozas y personajes de los emblemáticos diablos cojuelos.

Al cierre de la jornada carnavalesca, visitantes provenientes de distintos puntos del país disfrutaron del primer concierto en la tarima principal, ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, donde se presentaron el salsero Yiyo Sarante y el exponente urbano Shadow Blow.

La apertura del espectáculo estuvo a cargo de Shadow Blow, quien interpretó temas como “Solo tú y yo”, “Corre corre”, “Mensaje directo”, “Tu amor y el mío” y “No te vayas”, entre otros temas que fueron aclamados por la audiencia.

Por su parte, Yiyo Sarante aprovechó su presentación para poner a cantar y a bailar salsa a los asistentes, con sus éxitos “Mi todo”, “Pirata”, “Corazón de acero”, “Qué agonía”, “Me va a extrañar”, “Un hombre normal” y “Sálvame”.

PRÓXIMAS SALIDAS

Aún están previstas las salidas de los próximos domingos 8, 15 y 22, así como la correspondiente al viernes 27 de febrero.

El Carnaval Vegano llega a los hogares a nivel nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, desde Santiago para todo el país.

La producción general está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del evento están animados por reconocidas figuras del entretenimiento, entre ellas Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé y Claribel Adames.

También, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros talentos.

