OPINION: Ydanis Rodríguez en la recta final

Las luchas de los dominicanos en Estados Unidos, está tomando un derrotero que no me parece nada prometedor. Porque es tal el nivel de confrontación entre nosotros, que, ante los ojos de miembros de otras etnias o terceros en el escenario, lucimos como si fuésemos enemigos irreconciliables.

Varios episodios se han registrado, donde la descalificacion y los ataques mas feroces contra nuestra gente, no provienen de los oponentes naturales sino, de oficiales, candidatos y activistas que debían ser parte de nuestro ejército electoral, pero que no lo son; y en ocasiones reiteradas, apoyan a los enemigos.

Las razones de estos comportamientos tan bizarros y discordantes, hay que buscarlas en el subdesarrollo político, de los dominicanos y de otros emigrantes, que no comprenden la necesidad de mantener su base de apoyo natural bien fortificada. En realidad, hay gente que sólo ve su proyecto personal y le importa un bledo las consecuencias que pueda tener para los demás.

La última víctima de ese proceso de desgarramiento interno, ha sido Ydanis Rodríguez, pero no es el primero ni será el último. Casi todos los valores nuestros han sufrido -durante los comicios- esos ataques furiosos, provenientes desde sus mismos cuarteles. Tal fenómeno se registra también en otros escenarios y por motivos mas diversos.

Recientemente, un valeroso policía, de origen anglosajón fue víctima de lo que ellos llaman “fuego amigo” o sea, murió por disparos de su misma tropa, un lamentable error, producto de la casualidad y de la falta de entrenamiento riguroso.

El caso del Defensor Público futuro, que hoy es concejal del distrito 10 de la ciudad, es muy diferente. Primero porque los disparos realizados no fueron mortales, aunque tampoco fueron casuales o involuntarios, como los que motivaron la muerte del oficial policial y que causaron tanto dolor entre los newyorkers, especialmente los dominicanos, que tenemos tanta empatía con los servidores públicos uniformados de azul.

Segundo, porque en lugar de hacer daño a Ydanis, los disparos “no tan amigos” de otros dominicanos, sólo han servido para fortificar su posición dentro de esta especial carrera. También lo han alertado sobre algunos errores involuntarios que se cometen al calor de las luchas políticas y que él ha asimilado con humildad y entereza.

Como resultado de esas acciones desdeñables y furtivas de unos pocos compatriotas, hoy día Ydanis es el puntero entre todos los participantes -según la opinión de una prestigiosa encuestadora de la ciudad- porque los votantes han comprendido que el “voto basado en la insidia” no es una opción válida; y menos para un puesto tan alto, como lo es el de Abogado del Pueblo o “Public Advocate”, en inglés.

Yo, personalmente, entendía que la competencia era “cuesta arriba”, por el carácter “city wide”, o sea, “a todo lo ancho de la ciudad”, y el candidato de los dominicanos -aunque invicto- siempre ha sido un ganador dentro de un distrito o demarcación. Pero el tiempo y la “vibra” o buena voluntad de la gente que lo acompaña, han servido para ahuyentar los augurios de origen perverso y disociador.

Críticamente he estado mirando -con gran placer, por supuesto- la manera como Ydanis se ha desprendido de esos tabúes localistas, que se construyen alrededor de los candidatos de circunscripción o distritos, como se les llama, y ha definido su propuesta de servicio a toda la ciudad, no a un grupo geográfico o étnico en particular.

Ya al final de la carrera, la suerte está echada. Pero no solamente para Ydanis Rodríguez, que siempre tiene opciones futuras, ya sea que gane o, todo lo contrario. Los casi tres años que les quedan en el Concejo Municipal, les permitirán redefinir su futuro político sin mayor dificultad. Sin embargo, todo parece indicar que su salto al puesto de Defensor Público, es una realidad indetenible.

A quienes no les espera un futuro nada promisorio, es a la pandilla que se alojó en la acera de enfrente y desde la retaguardia de las huestes dominicanistas, dispararon a mansalva contra el aguerrido concejal y luchador comunitario. Las consecuencias, ya las veremos venir y ojalá que no sean las peores.

Quiera Dios que el voto sea masivo y que la comunidad mantenga sus niveles de respaldo a este santiaguero sin descanso, que sólo sabe pactar por los mejores intereses de los neoyorkinos y en particular, por los que favorecen a sus vecinos y compatriotas.

¡Qué no se quede nadie sin votar el martes 26!

Pues elegir a Ydanis Rodríguez, como Public Advocate, no es una decisión que podamos postergar mas allá del 26 de Febrero.

¡Celebremos los 175 años de Independencia Nacional, con un triunfo arrollador de Ydanis, para homenajear a Duarte, Sánchez y Mella!

¡Vivimos, seguiremos disparando!