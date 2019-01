Yasmina continúa su proyección internacional como bachatera

SANTO DOMINGO.- Tras concluir un exitoso año 2018 en Estados Unidos, gracias a la difusión del tema y video “Comienza a amanecer”, la mulata inició este 2019 con una tercera presentación en el Jump Up Casino de St. Marteen, isla donde se dio a conocer con la bachata “La depredadora”, al extremo de que así la han bautizado allá.

En la Unión Americana, Yasmina tuvo un año de muchos conciertos con su banda, incluyendo los principales festivales de importantes ciudades como Nueva York, Connecticut, Lawrence y hasta en el “Convite banilejo” de Boston.

“Me siento agradecida por el apoyo que me han brindado los medios. En estos dos últimos años he tenido un notable repunte en mi carrera, lo que me ha motivado a seguir trabajando, haciendo videos y grabando nuevas canciones”, dijo Yasmina a ¡Alegría!

La artista criolla señaló que sus últimas dos grabaciones (“Comienza a amanecer” y “Hombre de otra mujer”) han experimentado cambios en su línea musical con una temática y una línea más romántica. Se siente feliz porque luego de ocho años en la música profesional está viendo los resultados.

of-am