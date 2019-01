Yankees y Medias Blancas siguen como equipos tras Manny Machado

NUEVA YORK.- Cada vez que las negociaciones para los grandes agentes libres se largan, como ha sucedido con Bryce Harper y Manny Machado, inevitablemente se invoca al equipo misterioso. Tal vez se basa en la especulación, ya que los agentes que compiten entre sí, los ejecutivos del club y los reporteros intercambian conjeturas acerca de si un equipo está acechando silenciosamente para agregar a una estrella.

Y a veces, el equipo misterioso es muy real, quizás debido a algún desarrollo oculto, o porque un dueño o generen general se enamora de un talento que permanece sin firmar.

Los ejecutivos, los agentes libres y los analistas están intercambiando en privado ideas sobre qué equipo, si lo hay, podría estar en posición de atacar por Harper o Machado.

En el invierno del 2003-2004, por ejemplo, parecía que los esfuerzos de los Texas Rangers para mover a Alex Rodríguez estaban casi muertos. Él tenía una cláusula de no intercambio y las conversaciones entre Texas y los Boston Red Sox habían colapsado después de que la Asociación de Jugadores no aceptara las condiciones contractuales que Boston solicitó debido al precedente que establecería. Pero luego Aaron Boone, el tercera base de los New York Yankees, se golpeó la rodilla jugando baloncesto y desató una serie de eventos que llevaron a Rodríguez a ser cambiado a New York.

La agencia libre de Prince Fielder se extendió hasta enero del 2012, y las gente en la industria se preguntaba si su agente, Scott Boras, estaba estancado, sin lugar para conseguir un gran acuerdo. Pero Victor Martinez sufrió una fuerte lesión en la rodilla cuando se ejercitaba en una cita de correr, y los Detroit Tigers tuvieron una necesidad repentina de un bateador, y el 26 de enero los Tigers y Fielder concluyeron un contrato de $214 millones.

Cuando Albert Pujols fue un agente libre y las conversaciones son St. Louis Cardinals se desmoronaron, no estaba claro qué equipo estaría dispuesto a gastar el tipo de dinero que buscaba su agente Dan Lozano. Pero en una loca ventana de 36 horas, Los Angeles Angels se lanzaron a las conversaciones y rápidamente acordaron un acuerdo de $240 millones.

También han habido otros casos como cuando los equipos misterios no surgieron -como en el invierno pasado cuando los Red Sox ofreció $100 millones y cinco años a J.D. Martinez y luego esperaron-. A fines de febrero, a pesar de los informes de un equipo misterioso, Boston firmó con Martínez un acuerdo cercano a su oferta inicial: $110 millones.

Harper ha atraído el interés de los Washington Nationals y los Philadelphia Phillies, y quizás un interés mesurado de Los Angeles Dodgers y Red Sox. Las fuentes dicen que Machado tiene en la mano una oferta de $175 millones de los Chicago White Sox -Lozano, su agente, publicó un comunicado el miércoles por la noche indicando que la información es inexacta- y al menos algo de interés de los Phillies y Yankees.

A medida que esto sucede, estos son algunos de los posibles equipos misteriosos que extraen la especulación de los miembros de la comunidad.

Para Harper, los Astros. Ellos negociaron un cambio por el bateador antes de la fecha límite del 31 de julio, antes de que los Nationals sacaran a Harper de la mesa. Ahora están en la ventana de ganar, con George Springer, José Altuve, Alex Bregman y Carlos Correa en sus mejores años, y con Justin Verlander y Gerrit Cole entrando a una temporada final antes de llegar a la agencia libre. “Ellos tienen dinero, seguro”, dijo un oficial rival.

Una advertencia mencionada por los directivos rivales es que no pueden ver al gerente general de los Astros, Jeff Luhnow, aceptar un contrato de una década, dada la creciente preocupación de la industria por este tipo de acuerdos. Pero un acuerdo a corto plazo con opciones de salida, tal vez. ¿Te imaginas la alineación que los Astros pondrían?

CF Springer

LF Harper

2B Altuve

3B Bregman

DH Michael Brantley

SS Correa

1B Yuli Gurriel

C Robinson Chirinos/Max Stassi

RF Josh Reddick

Esto sería divertido de ver (aunque los lanzadores contrarios podrían estar en desacuerdo).

Para Machado, los Yankees. Puede parecer extraño tener a los Yankees como un equipo misterioso, pero ciertamente están listos para seguir adelante si así lo desean. Ellos agregaron a Troy Tulowitzki para jugar como campocorto, y contrataron a DJ LeMahieu para que sea su superutility Ben Zobrist, y creen que Miguel Andujar mejorará a la defensiva en la tercera base. Pero si el mercado ha retrocedido a Machado hacia un ámbito financiero más cómodo, es posible que los Yankees pueden reiniciar sus conversaciones aparentemente inactivas con él.

Para Harper, los Giants. Tiene mucho sentido por muchas razones, principalmente para ayudar a crear un puente de talento más allá del grupo de Giants más veteranos y cargados de anillos como Buster Posey y Brandon Crawford. Pero parece poco probable, ya que Farhan Zaidi trabaja en rehacer el sistema de granjas del equipo y abordar una nómina llena de jugadores caros y de edad avanzada, para que su primer movimiento sea firmar tal vez al jugador más caro disponible.

Para Harper o Machado, los Rangers o Twins. Los ejecutivos y agentes rivales los mencionaron principalmente porque tienen la flexibilidad de nómina y podría hacer este tipo de movimiento si quisieran hacerlo.

Para Harper, los Braves. Ellos tienen la necesidad de completar los jardines y su empresa matriz, Liberty Media, podría permitirse ese tipo de contrato. Pero, en general, Liberty ha operado con presupuestos muy ajustados y limitados, y es difícil imaginar que Atlanta tome a un jugador que absorba del 20 al 25% de su nómina.

Para Machado, los Padres. San Diego no ha tenido una temporada ganadora en mucho tiempo y el dueño de los Padres ha estado buscando la manera de llevar adelante el proceso de reconstrucción, por lo que contrataron al primera base Eric Hosmer el año pasado. Pero la prioridad de los Padres parece ser el pitcheo.

Para Machado o Harper, los Cubs. Por supuesto, cualquiera de los jugadores mejoraría la alineación, pero los Cubs no han ocultado el hecho de que están realizando negocios de béisbol con poca o ninguna flexibilidad en el presupuesto. ¿Podría una de las franquicias deportivas más ricas del mundo permitirse a cualquiera de los dos jugadores sin ir a la quiebra? Por supuesto. ¿Están los Cubs dispuestos a inflar su presupuesto para que esto suceda? No lo parece.

El misterio sobre los equipos misteriosos sigue vivo.