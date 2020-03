Nueva York supera los 200 casos de coronavirus reportados



NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo, frente a un creciente brote de coronavirus sin igual en ningún otro estado de EEUU, excepto a Washington D.C., anunció el miércoles que las escuelas SUNY y CUNY, con cientos de miles de estudiantes, serán obligados a terminar el semestre de primavera remotamente a partir de la próxima semana.

La medida, que refleja la de cientos de otros campus en todo el país, es parte de lo que el gobernador describió como una estrategia de tres puntas (prueba, densidad reducida y comunicación) para contener la propagación del coronavirus, que ahora ha infectado al menos 213 personas en Nueva York.

El anuncio de cuomo llegó justo antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés) declarara oficialmente el coronavirus como una pandemia a las 12:26 p.m. del miércoles.

Cuomo culpó la falta de pruebas por parte del gobierno federal durante gran parte de la crisis, describiéndola como la “versión de salud pública del huracán Katrina”.

Dijo que los gobiernos estatales deberían tomar más control de la respuesta a COVID-19, y lo ha hecho: desplegar la Guardia Nacional en New Rochelle, el foco del brote de Nueva York, y establecer una zona de contención de radio de una milla alrededor de los más infectados partes de esa comunidad.

“Sabíamos que esto estaba sucediendo en noviembre y diciembre. Vimos a China. China hizo unas 200,000 pruebas por día. Corea del Sur realizó alrededor de 15,000 pruebas por día. Estados Unidos solo ha realizado unas 5,000 pruebas hasta la fecha”, dijo Cuomo el “Hoy” justo antes de su aparición en MSNBC. “La retrospectiva va a ser condenatoria”.

Hasta el miércoles por la tarde, el condado de Westchester había visto 121 casos confirmados de COVID-19; eso es más de la mitad de todos los casos del área triestatal. Más de la mitad de los pacientes están en el condado de Westchester, donde el abogado del centro de Manhattan vinculado al grupo vive con su familia. Él todavía está hospitalizado.

Ese abogado fue el segundo caso confirmado en Nueva York y su primera instancia de propagación comunitaria. Desde entonces ha habido nuevos casos de propagación de persona a persona, incluso en los cinco distritos.

La zona de contención de New Rochelle entrará en vigencia el jueves 12 de marzo y permanecerá durante dos semanas, hasta el 25 de marzo. Los funcionarios enfatizan que no es un bloqueo. Aquellos que no estén en cuarentena podrán salir de sus hogares e ir a trabajar u otro lugar. Las empresas locales pueden permanecer abiertas. Las personas son libres de caminar por las aceras.

Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de nuevas acciones preventivas contra la propagación, como cerrar más escuelas, Cuomo dijo el miércoles “Morning Joe”, “Creo que la tendencia solo sube”.

Tanto el gobernador como el alcalde Bill de Blasio han reconocido que el estatus del emblemático Desfile del Día de San Patricio de la ciudad está muy en el aire. De Blasio dijo que se reuniría con el organizador del desfile nuevamente más tarde el miércoles.

Escuelas y templos en New Rochelle comenzaron con cerrar mientras la Guardia Nacional ayuda a supervisar y contener lo que el gobernador Andrew Cuomo dijo que es el mayor grupo de casos de coronavirus en el país. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York agregó otros 10 casos a su total durante la noche.

Los funcionarios estatales utilizaron un término potencialmente desconcertante, “área de contención”, para describir el radio de una milla dentro de New Rochelle, un suburbio al norte de la ciudad de Nueva York, donde se aplicarán los cierres.