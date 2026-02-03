Ya son 16 las muertes por frío en NYC; mayoría desamparados

NUEVA YORK.- Aumentó a 16 el número de muertes en la ciudad de Nueva York por las bajas temperaturas.

La mayoría de las víctimas son desamparados con problemas de adicción.

El alcalde Zohran Mamdani anunció un plan para que nadie quede a la intemperie en medio del frío. “El principal peligro que representa este frío persistente es para los neoyorquinos vulnerables que permanecen expuestos a la intemperie”, dijo el edil durante una conferencia en el Edificio Municipal David Dinkins, de Manhattan.

“Cada una de estas vidas perdidas es una tragedia. Mi más sentido pésame a las familias que lloran a sus seres queridos”, declaró.

Los meteorólogos temen que la Gran Manzana rompa récord esta semana con varios días consecutivos con temperaturas bajo cero, por lo que la Alcaldía seguirá creando opciones para que nadie más muera a causa del frío.

Mandani informó que se abrieron 50 nuevas unidades de refugio individuales para desamparados en el Alto Manhattan, además han sido habilitadas 20 nuevas unidades móviles de calefacción para quienes quieran resguardarse del frío. Explicó que esa unidades, además, brindan atención médica y acceso a centros de acogida, hospitales o refugios. «Estas unidades móviles funcionan todas las noches de 19:00 horas a 7:00 durante el período de alerta por bajas temperaturas (Código Azul)”, subrayó.

“La Ciudad ha abierto refugios temporales, ha flexibilizado las normas de admisión en los refugios para personas sin hogar, ha desplegado autobuses de calefacción y ha enviado 17 ambulancias de guardia para atender directamente a las personas necesitadas”, agregó.

Informó que la ciudad también ha retirado a 18 neoyorquinos de las calles para protegerlos.

“Ante la persistencia del peligroso frío, mi administración trabaja sin descanso para mantener a los neoyorquinos a salvo. Al poner a disposición nuevas unidades individuales, estamos brindando asistencia a las personas donde se encuentran y eliminando las barreras que impiden que demasiados neoyorquinos se refugien del frío”, afirmó.

Pidió a quienes vean a un neoyorquino vulnerable en situación de riesgo que llame al 311 para solicitar ayuda y que esas personas sean llevadas a algún albergue.

“Los procedimientos de admisión en los albergues se flexibilizan durante la Alerta Azul para que cualquier persona pueda entrar de inmediato. “Las condiciones en las que vive esta gente son condiciones con las que ninguno de nosotros debería sentirse cómodo. Por lo tanto, utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para seguir trabajando en este proyecto, abrir más refugios, ofrecer más camas y garantizar que los neoyorquinos se mantengan abrigados”, declaró.

