¿Y cómo es él?

José Luis Perales

Por Charly Morales Valido

San Salvador, 6 mar.- Con este clásico muchos no quisieran ser identificados por machismo o porque incluso la comprensión tiene su límite.

¿Y cómo es él? resulta, sin duda, la más célebre de las composiciones del español José Luis Perales, quien al parecer la escribió convencido de que nunca tendría que interpretarla. De haberlo sospechado, quizás su letra sería otra…

Cualquier melómano de la vieja escuela sabe más o menos de qué va este tema: un hombre le pregunta a la expareja cómo es el nuevo amante, como quien no quiere las cosas y, simplemente, se preocupa. De ahí que durante largo tiempo circuló la leyenda de que Perales se la dedicaba a su hija y al yerno «que le ha robado todo».

Sin embargo, el propio autor desechó esa versión, pues entonces la niña tenía apenas tres años de edad; y mucho después relató que la pieza se inspiró en la socialité filipina Isabel Preysler, que por aquella época se acababa de separar de Julio Iglesias para casarse con Carlos Falcó, marqués de Griñón.

Cuenta que cuando le mostró la letra a la esposa, ella le espetó: «Esto no lo cantarás tú, ¿no?», a lo cual él contestó: «Que no, mujer, que lo canta Julio».

Pero los directivos de su compañía disquera se negaron a cederla, y determinaron que la interpretara el propio creador, responsable de otros éxitos como ¿Por qué te vas? o Marinero de luces.

Nacido en Castejón, en 1945, Perales incluyó esta canción en el álbum Entre el agua y el fuego(1982). Ya para entonces era un reconocido letrista; según sus palabras, como un sastre componiendoa la medida de los intérpretes, al punto de que Isabel Pantoja solía decir que el autor la calaba. Ese talento también inspiró ¿Y cómo es él?.

«Aunque no tenía nada que ver con la realidad, yo pensé que Julio la podía interpretar porque él siempre daba un toque de credibilidad a lo que cantaba, pero mi compañía me prohibió dársela. La verdad es que yo no la quería cantar porque no tenía nada que ver conmigo. Pero lo hice, y desde entonces el tema se convirtió en una especie de cruz para mí», confesó Perales en 2009 al periódico mexicano Milenio.

Si bien Iglesias no lo grabó, otros grandes intérpretes sí lo incluyeron en su discografía, como el español Raphael, el mexicano Vicente Fernández y el boricua Marc Anthony. Sin embargo, la versión más reconocible es la que interpretó el autor, y que nos recuerda la importancia de pasar página en el amor para no pecar de… ridículos.

(Tomado de Orbe)

