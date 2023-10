Wendy Regalado resalta sus raíces dominicanas con nuevo personaje

Wendy Regalado

MIAMI.- Wendy Regalado continúa avanzando en su carrera actoral. La actriz de origen dominicano celebra sus raíces con su rol protagónico en la cuarta temporada de La fuerza de creer: Dulce sazón, miniserie de Univision.

Se trata de la primera vez que Regalado interpreta a un personaje que honra su herencia hispana. Y lo hace como parte de una historia educativa que destaca la importancia de la creatividad, la ciencia y la unión familiar.

-¿Quién es Santa Carrasco y cómo fue la experiencia de interpretar este personaje?

Santa es una chef talentosa, que intenta ese sueño de ser exitosa y no lo ha logrado por diversas razones en su vida personal, por ser madre soltera de un niño pequeño al cual le afecta el alejamiento físico del papá. Y su habilidad en la cocina la lleva a reconectarse con sus raíces y recuerdos familiares. Con orgullo, ayuda en el rescate del restaurante de su familia con un menú gourmet dominicano que honra las recetas y tradiciones de su madre. Este viaje la lleva a abrazar su herencia latina y a aprender a aceptar sus propias fallas con el apoyo de su familia.

Para mí, esta interpretación ha marcado mi carrera, ya que es la primera vez que interpreto un personaje dominicano en su totalidad en la televisión internacional. Este maravilloso personaje me ha llevado a una inmersión total en mi cultura, honrar mi arte culinario y las tradiciones dominicanas, lo que me ha permitido dar vida a una Santa Carrasco de manera auténtica, conmovedora, que al verla en pantalla en el estreno se me cayeron las lágrimas de orgullo, al ver el poder que tenemos los latinos de compartir nuestras raíces con orgullo. Agradezco enormemente a Univision por esta oportunidad de hacer el personaje, que no solo más satisfacción me ha traído, sino que más me ha unido a mi familia y a mis raíces hispanas.

-¿Qué fue lo que más te sedujo de esta historia?

La parte de que habla de una familia latina multicultural en los Estados Unidos. El mensaje educativo que lleva a la comunidad abordando temas como la ciencia para que los niños aprendan y que dentro de todas esas enseñanzas las familias se unan. El realzar el legado de nuestra hispanidad, nuestra cultura y nuestras costumbres al expresar nuestros diversos acentos y valores como latinos. -¿Que significa ser dominicana? Mis raíces, mi orgullo. Ser representante de mi país en el extranjero en una serie educativa y con propósito familiar me llena de mucha emoción. El poder compartir quien soy en esta producción es una de las satisfacciones más grandes. A la vez, es un privilegio enaltecer el nombre de mi país y compartir su cultura y costumbres. -¿Qué te llevas de este personaje?

Me llevo su emotividad, sus matices, su fortaleza, ingenio e ideas para sobrellevar los problemas y obtener soluciones. A Santa la tengo en mi corazón cómo uno de los personajes que más me ha emocionado y más me ha conectado con mi cultura dominicana.

-¿Qué enseñanza nos deja esta serie, La fuerza de creer?

Nos muestra cómo integrarnos como familia en la búsqueda de soluciones diarias en nuestra vida cotidiana. En esta temporada, enseña a niños y adultos sobre las ciencias en esta temporada y cómo se integra ese conocimiento en nuestro diario vivir, sin dejar atrás unión cultural y familiar. ¿Qué significa para ti la fe? La fe es lo más grande. Es muy importante creer en lo que haces, creer en ti mismo, en las oportunidades, sin perder el enfoque y la preparación. Y saber que si algo es para ti, realmente ahí estará. La fuerza de creer es el punto de partida para lograr nuestros sueños y salir adelante, no podemos dejar de creer ni tampoco dejar de ver esta historia inspiradora.