Voto en blanco o por ni ninguno (OPINION)

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Muchos de nosotros nos hemos preguntado: ¿Porqué las élites que gerencian las entidades económicas llamadas partidos políticos, y que controlan los legisladores, se han opuesto histórica y tajantemente a que los electores dominicanos tengan como opción en las boletas electorales al momento de ejercer su derecho a votar, la figura de ninguno o el voto en blanco?

Porque ninguno o el voto blanco hasta a los candidatos presidenciales podría terminar ganándoles.

Ese 46% que no fue a votar en mayo del 2024, tendría su mayor motivación de ir a votar, si tuviera como opción, el poder votar por ninguno o el voto blanco

Los pocos más de cuatro millones de votos (4.3) que consiguieron los partidos políticos en las pasadas elecciones presidenciales, están conformados esencialmente por los beneficiarios y capturados en los programas sociales de todos los gobiernos; los empleados públicos; su masa ciega (fanáticos); y todos aquellos que en cada elección están dispuestos a vender su voto por un Pica Pollo, una caja de comida o los 500 pesos.

Los votantes que los políticos no puede comprar (sectores medios), son en su gran mayoría los que no asisten a votar, ya sea porque la oferta electoral es mu pobre o porque simplemente no tienen ninguna otra motivació para hacerlo.

Una opción de votar en blanco o por ninguno, es claro que disminuiría la abstención electoral, porque ese sería probablemente la mejor motivación, para que otros varios millones de electores vayan a votar y castigar los candidatos de los partidos.

¡Atrévanse!

jpm-am