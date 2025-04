Vladimir Guerrero Jr. y Blue Jays acuerdan por US$500 millones

TORONTO. — El primera base Vladimir Guerrero y los Toronto Blue Jays acordaron una extensión de contrato de 14 años y 500 millones de dólares, tras superar los exámenes físicos, fuentes le dijeron a Jeff Passan de ESPN el domingo por la noche.

Este es un acuerdo monumental, sin aplazamiento, para mantener a la estrella en Toronto por el resto de su carrera, y llega cuando los Blue Jays, con récord de 5-5 están en medio de un viaje que los lleva a Fenway Park para medirse a Boston Red Sox el lunes.

Guerrero, de 26 años, cuatro veces nombrado al Juego de Estrellas e hijo del miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, dijo que no negociaría durante la temporada, después que ambas partes no lograron un acuerdo antes que se reportara al Spring Training. Ambos lados continuaron las conversaciones y lograron un acuerdo que será el tercero más grande en la historia de Grandes Ligas, sólo detrás de los 15 años y 765 millones de dólares de Juan Soto con los New York Mets y los 10 años y 700 millones de dólares de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers.

Los Blue Jays sufrieron una decepción hace poco cuando Soto y Ohtani firmaron en otros lados, pero recibieron un compromiso a largo plazo de su mayor talento desde el miembro del Salón de la Fama, Roy Halladay.

Intentaron firmar a Guerrero a largo plazo por años, sin conseguirlo. Toronto tuvo una muestra del talento de Vladimir cuando debutó poco después de su cumpleaños 20 en 2019 y pegó 15 cuadrangulares como novato. Su temporada de irrupción llegó en 2021, cuando Guerrero terminó segundo en la votación del MVP de la Liga Americana, detrás de Aaron Judge, después de batear .311/.401/.601 con 48 jonrones y 111 producidas.

Guerrero siguió con un par de temporadas sólidas, pero debajo de las expectativas en 2022 y 2023, y a la mitad de mayo de 2024 tuvo un OPS debajo de .750, mientras los Blue Jays tuvieron problemas y terminaron en último lugar. En sus últimos 116 juegos, el Guerrero de 2021 resurgió, al pegar .343/.407/.604 con 26 cuadrangulares y 84 producidas.

Con una nómina que se espera que supere el impuesto de lujo de 241 millones de dólares, los Blue Jays terminaron la primera semana de la temporada al frente de la División Este de la Liga Americana. Toronto cayó a 5-3 el viernes tras una derrota ante Mets, en la que Guerrero tuvo un par de sencillos, para subir sus números a .267/.343/.367.

Entre Guerrero y el shortstop Bo Bichette, quien será agente libre después del 2025, los Blue Jays enfrentaban un reajuste. Mientras se espera que Bichette juegue durante la temporada antes de explorar el mercado, el acuerdo con Guerrero reduce la decepción de Toronto tras las fallidas persecuciones de Ohtani en 2023 y Soto en 2024.

Además de Soto, Toronto vio la firma del primera base Pete Alonso con Mets, del zurdo Max Fried con New York Yankees y del infielder Alex Bregman con los Boston Red Sox para mejorar sus rosters. Toronto le dio al jardinero Anthony Santander un contrato de cinco años y 92.5 millones de dólares, se hizo con los servicios del futuro integrante del Salón de la Fama, Max Scherzer por un año y 15.5 millones, mejoró su bullpen con los derechos Jeff Hoffman y Yimi Garcia y realizó un cambio por el ganador del Guante de Plata, el segunda base Andres Gimenez.

Los acuerdos a largo plazo de Toronto le darán cierta flexibilidad financiera para el futuro. Además de Bichette y Scherzer, el derecho Chris Bassitt y los relevistas Chad Green y Erik Swanson son agentes libres después de la temporada. Tras el 2026, el jardinero George Springer y el derecho Kevin Gausman, con contratos de nueve cifras saldrán de los libros también.

Construir alrededor de Guerrero es un buen lugar para empezar. Es uno de una docena de jugadores de MLB con al menos dos temporadas de seis o más triunfos sobre reemplazo desde 2021, Vladimir se encuentra de forma consistente entre los líderes de MLB en impactos con mayor fuerza, una métrica que normalmente significa gran éxito.

Como su padre, quien pegó 449 jonrones y bateó .318 en 16 años de carrera, Guerrero tiene cualidades poco comunes con el bat, sobre todo para un jugador con tanto poder. En sus seis temporadas en MLB, Guerrero ha pegado .288/.363/.499 con 160 jonrones, 510 producidas y 559 ponches, además de 353 bases por bola.

Con la extensión, se espera que Guerrero siga en primera base y reestablezca el mercado que estaba encabezado por el acuerdo de ocho años, 248 millones de dólares que Miguel Cabrera firmó justo antes de su cumpleaños 31 en 2014.

