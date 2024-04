Violencia en Haití ahuyenta turismo de cruceros

Puerto Príncipe, 25 abr.- La situación de caos que vive hoy Haití terminó por ahuyentar el turismo de cruceros, una modalidad que generaba importantes recursos financieros al país caribeño.

En esa línea, la compañía Royal Caribbean había cancelado anteriormente sus escalas en Labadie hasta finales de mayo, y ahora anunció que la medida es extendida hasta septiembre de 2024.

«Debido a la situación actual en Haití, ahora visitaremos Gran Turca, Islas Turcas y Caicos, en lugar de Labadie Haití», dijo un comunicado de la empresa.

Los clientes que hayan reservado excursiones en tierra para su visita a Labadie recibirán automáticamente un reembolso en su cuenta a bordo.

Las cancelaciones afectan a los cruceros: Adventure of the Sea, Independence of the Seas, Liberty of the Seas, Freedom of the Seas y Symphony of the Seas, que tenían previsto visitar Labadie este verano.

of-am