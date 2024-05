Violencia de pandillas mantiene cerradas 900 escuelas en Haití

Puerto Príncipe, 8 may.- La Asociación de Padres de Haití instó al Consejo Presidencial de Transición a restaurar el funcionamiento de 900 escuelas que hoy están cerradas en el país caribeño.

En un comunicado, la entidad subrayó la urgencia de abrir los planteles para poder salvar el año académico afectado por la ola de violencia protagonizada por una coalición de pandillas.

Recuerda el diario Le Nouvelliste, que el cierre de los colegios del área metropolitana de Puerto Príncipe priva a los docentes de sus puestos de trabajo.

Algunos planteles logran organizar clases en línea, sin embargo, los resultados no son satisfactorios.

«Nos estamos moviendo en cámara lenta, y los niños son cada día más mediocres, los programas no se completan. No se logra nada concluyente», lamentó el profesor cuyo nombre no fue revelado por el rotativo.

Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional de Haití condenó el saqueo y quema de las escuelas y universidades por parte de las pandillas.

«Atacar e incendiar escuelas y universidades, destruir archivos, destruir material escolar y universitario, es destruir a los principales miembros de una sociedad», subraya un comunicado emitido por la mencionada cartera.

Lo que hacen las pandillas es acabar con el pilar central de una casa que permite a toda la sociedad mantenerse firme para preparar el futuro de los niños y jóvenes y de un país, puntualiza el texto.

El ministerio llamó a la unidad para proteger las escuelas, reiterando que el derecho de los niños a la educación debe resguardarse en todo momento.

Dicha cartera subrayó que la cifra de centros escolares obligados a cerrar trajo consigo que 200 mil niños no disfruten de su derecho a la educación.

of-am