Vinicio Castillo ve preocupante JCE se niegue contar votos primarias

Vinicio Castillo Semán

SANTO DOMINGO.- El candidato a senador de la coalición Juntos Podemos, Vinicio Castillo Semán, rechazó que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, se oponga a contar los votos impresos depositados en las urnas en las primarias del PLD y el PRM, alegando que sería un caos.

“Lamentamos que Julio César Castaños, presidente de JCE, se niegue rotundamente a contar los votos físicos antes de transmitir resultados electrónicos. Es un hecho de suma gravedad, puesto que si los votos no se van a contar no tiene sentido que existan votos impresos depositados en una urna en cada colegio. Si no se va a hacer ninguna acta de los resultados físicos ni se van a contar los votos, ¿para qué las urnas? ¿para qué conservarlos? No tendría ningún sentido, si se van a dar resultados al público sin verificación previa”, apuntó Castillo Semán.

Y agregó: “El sistema de voto automatizado es un ensayo que la propia Junta Central Electoral determinó al autorizarlo mediante resolución que tenía que ser auditado, lo que nunca se hizo, a pesar de que Participación Ciudadana lo pidió formalmente desde febrero de este año. La verificación física es una sumatoria rápida de los votos impresos que no afectaría para nada el proceso y, por el contrario, serviría para comprobar que los equipos funcionaron a la perfección. Oponerse a eso es atentar contra el proceso de transparencia de las primarias”.

Advirtió al PRM que de oponerse al conteo físico de votos sería un precedente catastrófico para su suerte en las elecciones del año 2020, puesto que, de no solicitarlo ahora para las primarias, no tendrían derecho ni calidad para hacerlo después en las elecciones venideras.

“La transparencia y certeza en los resultados de las primarias de ambos partidos debe ser garantizada por el árbitro, la Junta Central Electoral, por encima de cualquier otra consideración”, acotó.

of-am