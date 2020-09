Vin Diesel y Raúl de Molina disfrutan vacaciones en resort Casa de Campo

Raúl de Molina junto a su esposa en Casa de Campo

CASA DE CAMPO, La Romana.- El afamado actor, productor y director Vin Diesel y el conductor de televisión Raúl de Molina se encuentran en el resort Casa de Campo, disfrutando de unas vacaciones en medio de los encantos y amenidades del centro de descanso.

Diesel, cuyo verdadero nombre es Mark Sinciair Vincent, y quien se ha confesado un enamorado del país, está alojado en la villa que tiene en el exclusivo entorno de Las Minitas,donde goza de la playa, juegos y atenciones que les son preferidas.

El protagonista de la saga «Rápido y Furioso» (The Fast and the Furious), en la cual interpreta a Dominic Toretto, de 53 años, aprovecha para disfrutar los encantos del resort de fama mundial y los deportes acuáticos, que son su predilección, durante su estancia.

La presencia del afamado actor ha sido percibida por dueños de villa, que residen en su vecindad y en la plaza Portofino, empero no ha estado expuesto a eventos públicos.

El resort Casa de Campo guarda discreción con este tipo de celebridades, las que tienen acceso a diversos ambientes para disfrutar en medio de un ambiente bañado de sol y playa, que se convierten en ´aventuras memorables´.

El actor aprovecha sus visitas al país para compartir con ciudadanos comunes, como hizo en la más reciente, que visitó el supermercado Jumbo y se tomó selfies con jóvenes en algunos lugares emblemáticos de la ciudad, que visitó y que deja la frase “Aquí estoy con mis tigres”, que se hizo viral en las redes.

La última visita que realizó a la República Dominicana fue el 20 de enero de este año, la cual fue difundida en todo el mundo, debido a los millones de fanáticos con que cuenta la celebridad.

Diesel tiene previsto visitar el Orfanato Maestro Cares que apadrina Mark Anthony.

En medio de la pandemia mundial, varias celebridades han visitado este lugar.

Raúl de Molina

Otro de los famosos que disfruta del entorno del resort mundial Casa de Campo es «el Gordo» Raúl Molina, quien optó por una villa con una descomunal piscina en su frente en Vivero y no las playas de Miami Beach, donde reside.

«El Gordo Molina» se alardea y mofa de su gordura y juega en un video con un salvavidas con figura animal, que le huye de las manos, mientras disfruta y comenta con su esposa, Millie, con quien disfruta el baño, en el lugar.

Molina, quien es huésped rutinario, suele «botar el golpe» de las arduas jornadas de trabajo en la cadena Univisión, donde conduce, hace años, el popular espacio “El Gordo y la Flaca”, junto a Lili Estefan.

Su instagram tiene varias fotos y videos de la estancia en el país, del cual ha reiterado su belleza y buenos amigos.

Reveló que es la segunda vez que viaja fuera de los Estados Unidos desde el mes de febrero cuando empezó la pandemia y que disfruta de los lugares donde va.

of-am