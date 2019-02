VIETNAM: Culmina cumbre Donald Trump-Kim Jon Un sin acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump partió el jueves de Vietnam sin alcanzar un acuerdo concreto sobre desnuclearización con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, culminando antes del tiempo previsto en la agenda oficial la cumbre entre ambos líderes que se celebró en Hanói.

La Casa Blanca aseguró, no obstante, que ambos gobiernos se mantienen en la negociación.

Trump explicó a la prensa que Kim demandó el levantamiento total de las sanciones internacionales, lideradas por Estados Unidos, a cambio del cierre de la instalación nuclear de Yongbyon.

“Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacer eso”, dijo Trump.

Explicó incluso que pese a que tenían el plan de firmar acuerdos, no fue posible: “Hubiera podido firmar algo hoy al 100 por ciento, de hecho teníamos documentos para firmar pero no era apropiado, prefiero hacerlo bien y no rápido”.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, manifestó optimismo frente al futuro de las negociaciones, pese a que no se alcanzó acuerdo.

“Hicimos un progreso real. Todo el mundo piensa que podíamos haber hecho algo mejor. Sin embargo el resultado fue un compromiso de continuar trabajando en lo que ha sido un muy difícil problema, pero ambas partes tenemos la determinación de superarlo y todos nos fuimos con ese espítitu”, explicó Pompeo a los cientos de periodistas que atendieron la rueda de prensa final que concedió Trump, antes de abordar el Air Force One, en su camino de regreso a Washington.

La posición de Kim

Al ser consultado por la prensa acerca de si estaba dispuesto a desnuclearizar su nación respondió: “Si no fuera así no estaría aquí”.

Trump reiteró una vez más su simpatía por Kim y manifestó que confía en él.

“Una de las cosas importantes que Kim Jong Un me prometió la noche anterior es que a pesar de todo, él no va a hacer pruebas con cohetes o misiles nucleares. Así que confío en él y creo en su palabra, espero que sea verdad”, afirmó Trump, quien insiste en dar al líder norcoreano un reconocimiento que gran parte de la comunidad internacional rechaza por denuncias sobre la violación sistemática de derechos humanos en la nación.

El mandatario estadounidense, también en repetidas ocasiones durante sus encuentros públicos con el líder norcoreano y con la prensa, hizo alusión a que más allá del acuerdo de desnuclearización, hay un gran povenir económico para Corea del Norte si abraza los cambios, como ha hecho el gobierno de Vietnam, que sirvió de anfitrión de la cumbre.

“Yo quiero levantar todas las sanciones porque quiero que ese país crezca, ese país tiene un gran potencial”, afirmó.

Durante la cumbre, que se inició el miércoles, el propio Trump había divulgado en Twitter un video en que aparcen ambos líderes en diferentes momentos y en muchos de ellos comparten animados y sonrientes.

“Gran reunión y cena con Kim Jong Un en Hanoi, Vietnam esta noche”, escribió Trump al introducir un video en Twitter sobre los encuentros previos al jueves.

