Víctor Pérez Genere se adjudica bronce Panam Junior Asunción

ASUNCIÓN, Paraguay. Víctor Pérez Genere exhibió un poderoso dominio para alzarse con la medalla de bronce de la categoría 125 kilos del estilo libre torneo de lucha de los II Juegos Panamericanos Junior que concluyen este sábado en esta ciudad.

Pérez Genere le ganó 8-0 (5-0, por caída) a Iván Gómez, de Paraguay, pleito en el que lució superior técnico en el colchón.

Con la presea de Pérez Genere, la lucha dominicana cerró su participación en la cita multideportiva juvenil con dos medallas de bronce, incluida la de Yorkis Carvajal Lerbours, en los 60 kilos del estilo greco.

En los cuartos de final, Víctor Pérez Genere derrotó por puntos 6-4 a Rizieri Chávez, de México, y en la semifinal, fue derrotado 10-0 (4-0 por superioridad técnica) por Gabriel Silva, de Brasil.

“Esta medalla representa el trabajo y el esfuerzo de todos mis entrenadores. Ahora resta seguir trabajando para un mejor desarrollo hacia el futuro”, dijo Pérez luego del triunfo.

La República Dominicana ocupa el puesto 18 en el medallero de los juegos con un total de siete medallas (una de oro, dos de plata y cuatro de bronce).

Para este sábado, el país tendrá la participación de los pesistas Luis Florentino Martínez, en +98 kilos, y Perqui Nicoll Francis Gutiérrez, en +77 kilogramos desde las 11:00 de la mañana (10:00 am, hora RD).

Juan Andrés, en la categoría 97 kilos, perdió por 15-2 (4-1 superioridad técnica) ante el mexicano Juan Iturriza en el pleito por la discusión de la medalla de bronce.

En los octavos de final, Andrés le ganó 8-1 (3-1 sin puntos anotados por el oponente) a Lucas Imbernon, de Brasil, en los cuartos de final, cayó 10-0 (4-0, por superioridad técnica) ante Thomas Dineen, de Estados Unidos, y en la semifinal, mordió el polvo de la derrtota 10-2 (5-0 por caída) ante Darell Lee, de Cuba, resultado que lo envió a la discusión del bronce.

En otros resultados, Juan Valerio se quedó sin opción al medallero de la categoría 57 kilos al perder los tres combates disputados.

En el primer pleito, Valerio cayó por 0-5 ante José Falcón, de Venezuela, quien se llevó el triunfo (3-0 sin ningún punto del oponente), mientras que en el segundo combate fue superado 12-2 (4-1 por superioridad técnica) por Charles Farmer, de Estados Unidos, y en la tercera pelea quedó fuera de acción al sufrir la derrota por 11-1 (4-1 por superioridad técnica) ante Adrián Samano, de Puerto Rico.

En el combate de los 74 kilos, Juan Gómez fue superado por 1-8 (5-0 por caída) ante Tanner Peake, de Puerto Rico.

Karate

El dominicano Keanu Feliz disputó tres peleas en las competencias del karate de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

Feliz perdió por 1-0 ante Hayato Yoshi, de México, en el primer combate, mientras que en el segundo igualó 2-2 (recibió la victoria por primera ventaja sin oposición) con Luka Salesky, de Argentina, y el paraguayo Dieter Rinck eliminó al dominicano con un triunfo por 4-2.

VOLEIBOL SALA MASCULINO

El sexteto dominicano quedó en la quinta posición al imponerse por 3-2 (25-20, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10) ante su similar de Colombia, en partido por los puestos 5 y 6 del torneo de voleibol sala de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

Con el triunfo, el segundo en forma seguida, el equipo quisqueyano terminó con récord de 2-3, mientras que los colombianos quedaron con 3-3).

Voleibol playa masculino

La pareja quisqueyana, integrada por Rolvin Maldonado y Ramón de Jesús, ocupó la décima posición del torneo de playa masculino de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

En el partido por los puestos 9 y 10, el dueto criollo perdió 2 sets por 0 (21-15, 21-15) ante su similar de Costa Rica, integrada por Julián Araya y Jhostin Varela.

Maldonado anotó 12 puntos, mientras que De Jesús tuvo 9 unidades, mientras que por Costa Rica, Varela terminó con 18 tantos, y Araya agregó 13, para finalizar en el noveno lugar.

